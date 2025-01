Minister neemt voorschot op noodvaccinatie tegen MKZ

De entstof kan ingezet worden voor zogeheten noodvaccinaties, als de zeer besmettelijke veeziekte naar Nederland zou overslaan. Dat is nog niet gebeurd, schreef de bewindsvrouw woensdag aan de Tweede Kamer. Het vaccin kan binnen zes dagen beschikbaar zijn.

Een eventuele noodvaccinatie wordt gegeven binnen 2 kilometer rond een besmettingshaard. Deze aanpak moet verspreiding van het virus voorkomen. Producten van ingeënte dieren, zoals melk en vlees, moeten apart worden afgevoerd. Het ministerie heeft de sector gevraagd zich daarop voor te bereiden.

Boerenorganisaties reageren positief. Ze zijn blij dat Nederland nog steeds MKZ-vrij is, maar hameren er tegelijk op dat voorzichtigheid geboden blijft.

Sinds begin december zijn op 127 Nederlandse boerderijen zo’n 3600 Duitse kalveren terechtgekomen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) neemt bij die dieren bloed af, dat onderzocht wordt door het instituut Wageningen Bioveterinary Research (WBR) in Lelystad. De eerste 125 testresultaten zijn negatief.

WBR onderzoekt ook bloedmonsters op MKZ, die de afgelopen weken zijn aangeleverd voor een test op blauwtong, een minder gevaarlijke virusziekte die in Nederland rondwaart. De minister verwacht alle uitslagen binnen enkele dagen.

De NVWA heeft vier boerderijen geblokkeerd waar volwassen runderen uit Brandenburg terecht zijn gekomen. Ook een schapenhouderij is geblokkeerd en wordt onderzocht.

In Duitsland is MKZ tot nu toe beperkt gebleven tot één bedrijf met waterbuffels. De oorzaak is nog onbekend. Gedacht wordt aan achtergelaten etensresten in het natuurgebied waar de buffels liepen. Het virus lijkt op een type dat vorig jaar in Turkije voorkwam.