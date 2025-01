Studenten boos om uitblijven loon bij stages in zorg

Binnenland

Studenten die stage lopen in de universitaire medische centra, de umc’s, krijgen daar lang niet altijd een vergoeding voor. Dat zit de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zo dwars, dat die een petitie begint. „Terwijl studenten in het ziekenhuis staan te zwoegen om voor onze zieke ouderen te zorgen, wordt het geld dat ze is beloofd recht onder hun neus vandaan getrokken”, aldus de bond.