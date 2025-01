Dode en zwaargewonde door ongeluk op A15

Binnenland

HARDINXVELD-GIESSENDAM (ANP) - Een 34-jarige man uit Zwijndrecht die dinsdag zwaargewond raakte door een ongeval op de A15 bij Hardinxveld-Giessendam, is bezweken aan zijn verwondingen. De politie meldt woensdagochtend dat het slachtoffer in een ziekenhuis is overleden. Bij het ongeluk raakte nog iemand zwaargewond.