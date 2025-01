Illegale aanbieder onlinegokspelen ontvangt boete van 1,3 miljoen

WPN heeft meerdere websites die in Nederland illegaal zijn. Voor een van die sites, americascardroom.eu, liet de Ksa WPN eerder al weten een last onder dwangsom te overwegen. Die waarschuwing leek te werken, want daarna konden Nederlanders niet langer gokken op de website. Een andere website, truepoker.eu, bleef echter actief. Daarop volgde een last onder dwangsom en nu ook een boete.

„Een last onder dwangsom is een effectieve manier om illegaal aanbod vaak snel uit de lucht te krijgen”, legt bestuursvoorzitter Michel Groothuizen van de Ksa uit. „Toch moeten dit soort partijen niet denken dat ze er daarmee makkelijk vanaf komen, dus leggen we ook boetes op voor de gepleegde overtreding. Daarmee raken we ze waar het echt pijn doet, namelijk in de portemonnee.”

De boete valt bovendien hoger uit dan gebruikelijk door „boeteverhogende omstandigheden”, stelt de toezichthouder. Zo bracht WPN volgens de Ksa onder andere kosten in rekening bij spelers die langere tijd niet hadden ingelogd. Ook stelde WPN zich op als betrouwbare partij door te verwijzen naar een buitenlandse vergunning. „Dit soort consumentenbedrog neemt de Ksa hoog op”, aldus de waakhond.