EU wil ‘zinvolle’ handelsgesprekken met VS

„Ik was duidelijk: de importtarieven van de VS zijn schadelijk, ongerechtvaardigd”, meldde de Eurocommissaris. Hij voegde eraan toe dat de handelsrelatie tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten „een verse aanpak nodig heeft”.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde woensdag importheffingen voor producten uit de hele wereld aan. Goederen uit de EU worden met 20 procent belast. Eerder voerden de VS heffingen van 25 procent in op staal en aluminium. De EU is van plan om die heffingen deze maand te vergelden en dreigde ook met tegenmaatregelen voor de nieuwste heffingen.