Zet kenniscentrum Rutgers jonge kinderen aan tot seksuele handelingen? Ja, zegt Civitas Christiana

In hoeverre moet je kinderen op de basisschool voorlichten over seksualiteit? Is het verstandig om bijvoorbeeld een kind van 7 jaar expliciete informatie te verstrekken over seksuele handelingen? Die vragen speelden donderdagmiddag in een kort geding bij de rechtbank in Utrecht.

De rooms-katholieke actiegroep Civitas Christiana richt haar pijlen op de lesmethode ”Kriebels in je buik” van Rutgers, een kenniscentrum dat voorlichting biedt over seksuele opvoeding. Die lesmethode wordt deze dagen, tijdens de zogeheten Week van de Lentekriebels, op tal van scholen in Nederland gebruikt. Die methode is niet verplicht, reformatorische scholen gebruiken bijvoorbeeld het lespakket ”Wonderlijk gemaakt”.

Civitas Christiana heeft via de campagne ”Gezin in Gevaar” een zogeheten zwartboek opgesteld over de lesmethode van Rutgers en beweert dat die organisatie „kinderen seksualiseert.” Ook stelt de rooms-katholieke actiegroep dat Rutgers „in het verleden pedofilie propageerde.”

Leugens

De beschuldigingen zijn Rutgers in het verkeerde keelgat geschoten. Het kenniscentrum wil dat de rechter Civitas Christiana beveelt hun beschuldigingen te rectificeren en het zwartboek uit de handel te nemen. Dat zwartboek zit volgens een advocaat van Rutgers „vol leugens en verdraaiingen van de waarheid. Civitas Christiana kijkt ten onrechte met een volwassen bril naar het lesmateriaal. We respecteren de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst. Civitas Christiana mag onze methode te vrij en te bloot vinden, maar ze mag niet moedwillig leugens over ons verspreiden.”

De advocaat sprak met klem tegen dat kinderen in de lesmethode ”Kriebels in je buik” worden aangezet tot seksuele handelingen. Ze betoogde dat het van belang is kinderen al op de basisschool voor te lichten over bijvoorbeeld de geslachtsdelen. „Niet om kinderen te seksualiseren, maar juist om hen te beschermen. Zo maken we kinderen weerbaarder. Ze leren dat hun lichaam van henzelf is. Het kunnen benoemen van geslachtsdelen geeft kinderen een vocabulaire om hun grenzen aan te geven. Juist het creëren van taboes leidt bij kinderen tot meer kwetsbaarheid.”

„Civitas gebruikt angst als wapen tegen Rutgers en verspreidt te kwader trouw leugens en desinformatie” Advocaat Rutgers, kenniscentrum over seksualiteit

Adjunct-directeur Luc Lauwers en expert Elsbeth Reitzema van Rutgers in de rechtbank. beeld ANP, JEROEN JUMELET

Seksuele voorlichting leidt er zelfs toe dat jongeren op latere leeftijd een seksuele relatie aangaan, zei de advocaat van Rutgers. Het in het lespakket aan de orde stellen van bijvoorbeeld masturbatie gebeurt volgens Rutgers slechts feitelijk. „We moedigen kinderen niet aan.”

Ook weersprak Rutgers donderdag de beschuldiging dat ze pedofilie heeft genormaliseerd. „Rutgers heeft zich juist altijd ingezet om kindermisbruik tegen te gaan. Civitas gebruikt angst als wapen tegen Rutgers en verspreidt doelbewust en te kwader trouw leugens en desinformatie.”

Progressief

Een heel ander geluid klonk donderdagmiddag van de zijde van Civitas Christiana. Voorman Hugo Bos en verschillende medewerkers van de actiegroep zaten in de zaal. Advocaten van Civitas Christiana betoogden dat het „progressieve” lespakket van Rutgers de rooms-katholieke organisatie „tegen de borst” stuit. Zo verwijst Rutgers tot onvrede van Civitas Christiana naar onder meer De Dokter Corrie Show, een tv-programma over zaken rond seksualiteit. „Daarin wordt masturbatie gepromoot.” De beschuldigingen aan het adres van Rutgers zijn volgens de raadslieden „deugdelijk” onderbouwd.

„Progressieve lespakket van Rutgers stuit Civitas Christiana tegen de borst” Advocaat Civitas Christiana

Voorman Hugo Bos van Civitas Christiana gaf aan dat in zijn optiek Rutgers veel te vroeg en te expliciet jonge kinderen voorlicht over kwesties rond seksualiteit. Daarmee seksualiseert Rutgers kinderen in zekere zin, zei Bos. Hij noemde een voorbeeld uit een les voor kinderen uit groep 4. „Daarin staat een zin als: „Je bent met een vriendje thuis en je vriendje wil blote mensen kijken op de computer.”” Zo’n dilemma moet je kinderen op die leeftijd sowieso niet voorleggen, vindt Bos.

Hugo Bos voorman van Civitas Christiana. beeld Niek Stam

Ook zit het hem dwars dat Rutgers kinderen een „neutrale observatie” biedt van pornografie. „Het kenniscentrum stelt hooguit dat pornografie een incompleet beeld geeft van seksualiteit. Helaas komt Rutgers met geen enkele vorm van afkeuring. Civitas Christiana is bang dat zo’n benadering bij kinderen de nieuwsgierigheid naar porno aanwakkert. Wij willen juist vanuit onze christelijke overtuiging porno afkeuren.”

Bos stelde dat bezorgde ouders aan de bel trokken over de lesmethode van Rutgers. Hij betoogde dat zij schrokken van de inhoud van diverse boeken over seksualiteit die zijn aanbevolen door Rutgers. Rutgers zelf benadrukte donderdag dat die boeken geen deel uitmaken van het lespakket voor de kinderen.

Fakkelman

Beide partijen kruisten donderdag ook de degens over een door Rutgers ondertekende petitie uit 1979. Civitas Christiana stelt dat die petitie seks met kinderen propageerde, Rutgers ontkent dat. De advocaten van de rooms-katholieke organisatie citeerden ook een passage uit een artikel uit 1994 in het feministische blad Opzij. Uit dat citaat zou blijken dat een seksuoloog van Rutgers vergoelijkend sprak over een moeder die een seksuele handeling toestond met haar experimenterende zoontje.

Max van den B., de zogeheten fakkelman die is veroordeeld voor bedreigen van toenmalig minister Kaag, was donderdag ook bij de zitting. Hij riep bij aanvang de mensen van Rutgers toe: „Pedo!” Ter zitting sprak een advocaat van Rutgers daar haar afschuw over uit. Toen Van den B. daar in de zaal weer hardop op reageerde, snoerde de rechter hem de mond.

De rechter doet op 17 april uitspraak.