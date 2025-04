Opnieuw zware verliezen op Wall Street door handelsoorlog

De breed samengestelde graadmeter sloot op een stand van 5.074,08 punten. De index leed donderdag en vrijdag zijn grootste tweedaagse verlies sinds maart 2020, waarbij meer dan 5 biljoen dollar aan beurswaarde is verdampt.

De Dow-Jonesindex zakte 5,5 procent tot 38.314,86 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 5,8 procent tot 15.587,79 punten.

Beleggers vrezen een recessie door handelsconflicten die Trump aanwakkert met zijn „wederkerige” importheffingen voor bijna alle landen ter wereld. China sloeg twee dagen nadat Trump die handelstarieven aankondigde terug met een importbelasting van 34 procent op Amerikaanse goederen. Ook de Europese Unie dreigt met extra vergeldingsheffingen, wat ook voor onzekerheid zorgt op de markten.

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve waarschuwde in een toespraak ook voor de economische schade door de heffingen. Daarmee liet hij doorschemeren dat de nadelige effecten waarschijnlijk groter zijn dan waarop was gerekend. Maar ingrepen in het rentebeleid kondigde hij nog niet aan.

Aandelen van beurszwaargewicht Apple werden opnieuw massaal gedumpt en werden ruim 7 procent minder waard. Het techbedrijf leunt voor de productie van zijn iPhones en andere elektronica zwaar op China. Ook aandelen van enkele grote banken, die gevoelig zijn voor economische schommelingen, gingen fors omlaag.

Sportkledingmerk Nike was een opvallende winnaar, met een plus van 3 procent. Een dag eerder werd het bedrijf ruim 14 procent minder waard door zorgen over de hoge handelstarieven voor Vietnam, waar veel sportschoenen worden gemaakt. Maar Trump en de Vietnamese regering kondigden vrijdag aan te willen onderhandelen.

Olie zakte ook hard in prijs door de recessievrees. Een vat Amerikaanse olie werd 6,4 procent goedkoper en kostte 62,66 dollar. Brentolie verloor 5,6 procent tot een prijs van 66,21 dollar per vat. De euro zakte ten opzichte van de dollar en was 1,0949 dollar waard