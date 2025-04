Meditatie: Na dezen verstaan

De Heere geeft aan Petrus duidelijk te verstaan dat hij van Zijn doen geen begrip had. Daarom antwoordde Jezus hem: „Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan.” Als de Heere het beste aan ons ten koste legt, zo weten de Zijnen het allerminst, terwijl Hij met hen bezig is. Des Heeren doen, Zijn wegen met ons, Zijn genade, goedheid en trouw, kennen en verstaan wij eerst later.

Petrus, en ook velen van u in dit ogenblik, weet niet dat de Heere met Zijn Woord aan hem bezig is, om hem te reinigen en in de eeuwige volharding te zetten, en hij verzet zich tegen zijn reiniging, want, bij al het klagen over zonde, weet hij nog niet wat zijn zonden zijn, en in welk gevaar hij zich bevindt. Na dezen echter zal hij gedenken aan het leven en de waarheid van het Woord, en ondervinden dat dit Woord leven in hem gezaaid heeft, en hem reiniging heeft toegebracht, ook bewaring van de boze en eeuwige vol­harding, ofschoon hij thans niet weet dat dit voor hem geschiedt, want hij meent: aan zo’n zondaar als hij gebeurt zoiets niet. Later mag hij wel in zijn brief (1 Petrus 1:2) getuigen: „Naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoor­zaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus.”

_H.F. Kohlbrugge,

predikant te Elberfeld

(”Lijdensstoffen”, 1849)_