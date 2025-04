SGP doet opnieuw poging transgenderwet in te trekken, steun gloort

De motie die SGP, daartoe donderdag indiende kan naar verwachting rekenen op steun van PVV, NSC, BBB, CU, Denk, FVD en JA21. Samen hebben die partijen een meerderheid van 77 zetels. Steun voor het intrekken van het wetsvoorstel ligt daarmee voor de hand. De motie van Van Dijk werd echter alleen medeondertekend door de fracties van BBB, Denk, FVD en JA21.

Het wetswijzigingsvoorstel dat in 2021 door toenmalig VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) werd ingediend, moet regelen dat mensen gemakkelijker en sneller hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen. Op dit moment moet iemand die een aanpassing wenst minimaal zestien jaar zijn en een zogenaamde deskundigenverklaring op zak hebben. Het wetsvoorstel schrapt onder andere die twee voorwaarden. Met de wijzigingen beoogde het kabinet destijds vooral de emancipatie van transgender personen te bevorderen. Echte knelpunten bleek de wet in de uitvoering namelijk niet op te leveren, zo volgde uit een wetsevaluatie in 2017.

„Er is al genoeg mentale verwarring onder jongeren” Diederik van Dijk (SGP)

Verwarring

Hoewel SGP-Kamerlid Diederik van Dijk niet verwacht dat de huidige coalitie vaart wil maken met de wetsbehandeling, vindt hij het onverantwoord om het voorstel, dat volgens hem suggereert dat geslacht een keuze is, boven de markt te laten hangen. „Er is al genoeg mentale verwarring onder jongeren.”

Van Dijk zegt met het intrekken van het wetswijzigingsvoorstel ook te willen voorkomen dat een volgend kabinet de wet in rap tempo door beide Kamers kan loodsen. Als de wet definitief naar de prullenbak verwezen wordt, moet een toekomstige regering, die de wet alsnog wenst in te voeren, het hele wetgevingstraject weer van voor af aan beginnen. Een snelle invoering is dan uitgesloten.

Ordentelijk debat

In april vorig jaar diende SGP samen met NSC al een motie in om de transgenderwet definitief van tafel te krijgen. De Kamer stemde daar toen voor, maar Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming in het kabinet-Rutte IV, besloot de oproep van de Kamer naast zich neer te leggen. De bewindspersoon van D66 schreef eerst een „ordentelijk debat” over het wetsvoorstel te willen voeren.

De handtekening van NSC stond donderdag echter niet onder de motie van Van Dijk. Toen Omtzigts fractiegenoot Nicolien van Vroonhoven vorig jaar voorstelde de wetsbehandeling te stoppen kreeg ze daarover veel kritiek. „Dit is het tegenovergestelde van goed bestuur”, verweet D66-Kamerlid Joost Sneller de NSC’er. Ook de VVD, die destijds met NSC aan de onderhandelingstafel zat, vond dat de actie „niet de schoonheidsprijs” verdiende.

Het intrekken van wetsvoorstellen, zonder dat daarover een debat is gevoerd in de Kamer, wordt over het algemeen gezien als ongebruikelijk, maar is niet verboden.