Storing bij DigiD, inloggen niet mogelijk

De storing ontstond rond 13.30 uur, zegt een woordvoerder van Logius, de overheidsinstelling die DigiD beheert. „Het is uiteraard uitermate vervelend voor mensen die gebruik willen maken van DigiD, omdat je dat doet omdat je op dat moment iets nodig hebt of wil regelen”, zegt hij. Over de oorzaak en omvang van de storing is nog niets bekend. Binnen Logius wordt nu gekeken wat er precies aan de hand is en hoe de problemen kunnen worden verholpen.