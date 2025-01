Ds. Van de Ruitenbeek interim-predikant hervormd Tiendeveen – en andere personalia

Overleden

Ds. J.A. van Hooijdonk (PKN)

Ds. J.A. van Hooijdonk, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 25 december overleden.

Josephus Abraham van Hooijdonk werd geboren op 29 januari 1943 in Middelburg. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1969 gereformeerd predikant in Hantum en Ternaard. Daarna stond hij in Vianen (1973), Hoogezand-Sappemeer (1980) en Boskoop (1992). Ds. Van Hooijdonk ging in 2006 met emeritaat.

Jubileum

Ds. E. Versluis (PKN)

Ds. E. Versluis, werkzaam binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat donderdag 25 jaar in het ambt.

Na zijn studie theologie werd hij op 16 januari 2000 bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente in Molenaarsgraaf. In 2005 werd ds. Versluis verbonden aan de hervormde gemeente in Sint-Annaland. Per 1 januari 2021 werd hij losgemaakt van deze gemeente. Ds. Versluis verleent momenteel pastorale bijstand in de hervormde gemeenten in Emst, Ermelo en Barneveld. Hij woont in Nunspeet.

Benoemd

Ds. M. van de Ruitenbeek (PKN)

Ds. M. van de Ruitenbeek uit Uddel wordt interim-predikant van de hervormde gemeente te Tiendeveen en Nieuw-Balinge. Dit is zondag door de kerkenraad meegedeeld. Ds. Van de Ruitenbeek wordt op 29 januari aan de gemeente voorgesteld.

Ds. M. van de Ruitenbeek. beeld RD

Ds. Van de Ruitenbeek werd in oktober 2023 bevestigd als interim-predikant binnen de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij diende eerder de hervormde gemeenten te Hank-Dussen (2012) en Wilnis (2017).