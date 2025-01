Aantal zzp’ers voor het eerst sinds jaren gedaald

Aan het einde van vorig jaar was er sprake van een omslagpunt, liet de Kamer van Koophandel (KvK) maandag weten. In de laatste maanden van 2024 besloten voor het eerst sinds jaren meer zzp’ers om te stoppen dan om als zelfstandige te beginnen.

In cijfers: 21.000 zzp’ers beëindigden hun bedrijf, 54 procent meer dan een jaar eerder. Er kwamen rond de 14.500 zzp’ers bij, waardoor hun aantal per saldo met bijna 7000 afnam. De KvK spreekt van een „ongekende daling”.

beeld RD

„De afgelopen vijftien jaar zagen we steeds dat het aantal zzp’ers per saldo steeg”, vertelt een woordvoerder. „Maar in 2024 begon het aantal zzp’ers minder hard te groeien en in december volgde een omslagpunt.” De overheidsinstantie die het bedrijfsleven begeleidt, verwacht dat die dalende trend zal doorzetten.

Hamburgers

De afname van zzp’ers is relatief het grootst bij markt- en opinieonderzoeksbureaus en onder koeriers. Daar daalde het aantal zelfstandigen in december met 5 procent. Verschillende bedrijven in de branche die tot nu toe vooral met zzp’ers werkten, zijn daar met ingang van dit jaar mee gestopt. Een voorbeeld is maaltijdbezorger Uber Eats. Het bedrijf schakelt vanaf 1 januari alleen nog uitzendkrachten in voor het rondbrengen van pasta’s, hamburgers en ander eten.

Ook verschillende organisaties in de zorgsector hebben besloten hun samenwerking met zzp’ers te beperken. Dat zorgde ervoor dat er inmiddels zo’n 1700 zzp’ers in de gezondheidszorg zijn gestopt.

Dat wil niet zeggen dat deze mensen voor de sector verloren gaan. Een behoorlijk deel van hen komt in vaste dienst bij ziekenhuizen en andere instellingen. Anderen kiezen ervoor om hun werk voort te zetten via een detacheringsorganisatie of uitzendbureau.

Onhaalbaar

Overigens stoppen lang niet alle werkgevers in de zorg met het inschakelen van zzp’ers. De sector kampt met grote personeelstekorten. „Op korte termijn volledig omschakelen naar mensen in loondienst is onhaalbaar”, zei Ernst Klunder, voorzitter van de raad van bestuur bij gehandicaptenorganisatie ’s Heeren Loo, tegen de NOS. Bij zijn organisatie werken enkele duizenden zelfstandigen. Klunder: „Als die weg zouden gaan, hebben we een schreeuwend probleem.”

Andere grote zorgwerkgevers kijken er eveneens op die manier tegenaan. Ze zijn bang dat de strengere controles van de belastingdienst ertoe kunnen leiden dat meer mensen de sector verlaten, terwijl er juist extra personeel nodig is.