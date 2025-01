ING positieve uitschieter op lager Damrak na verbeterde adviezen

De verwachting dat de rentes mogelijk wat langer op een hoger niveau zullen blijven staan, komt voort uit het sterker dan verwachte Amerikaanse banenrapport van vrijdag. Dat geeft de Federal Reserve meer ruimte om langer te wachten met het verlagen van de rente. Dat is dan weer slecht voor de handel in aandelen, die meer gebaat is bij lagere rentes. Wall Street leed vrijdag al forse verliezen na het uitkomen van het rapport.

Op de eerste handelsdag van de nieuwe week ging de AEX-index 0,6 procent omlaag tot 885,28 punten. De MidKap verloor 1,2 procent tot 812,69 punten. Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent.

Shell was een andere schaarse stijger in de Amsterdamse hoofdindex. Het olie- en gasconcern klom 1,3 procent dankzij de hogere olieprijzen, die het hoogste niveau in vier maanden bereikten door berichten over nieuwe Amerikaanse sancties op olie uit Rusland. Een vat Amerikaanse olie werd 3 procent duurder op 78,81 dollar. Brentolie kostte 2 procent meer op 81,23 dollar per vat.

Betalingsverwerker Adyen was een opvallende daler in de AEX-index met een min van 5,5 procent. De chipbedrijven Besi, ASML en ASMI verloren tot 2 procent. Besi (min 2 procent) werd door effectenhuis Needham van de kooplijst gehaald.

In de MidKap had Air France-KLM last van de hogere olieprijzen. De luchtvaartcombinatie zakte ruim 3 procent en was daarmee de grootste verliezer bij de middelgrote bedrijven. Arcadis daalde bijna 3 procent. De Amerikaanse zakenbank Jefferies verlaagde het koersdoel voor het advies- en ingenieursbureau. Het koopadvies bleef wel ongewijzigd.

De euro was 1,0216 dollar waard, tegen 1,0231 dollar op vrijdag.