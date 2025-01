De rechtbank veroordeelde de broers Dejan A. (38) en Denis A. (36) en hun vader Camil A. in november 2020 tot levenslange gevangenisstraffen voor de viervoudige moordpartij in het pand aan de Van Leeuwenhoekstraat.

Camil A. overleed in augustus 2022 op 61-jarige leeftijd in de gevangenis. Zijn oudste zoon beriep zich aanvankelijk op zijn zwijgrecht. „Mijn nieuwe advocaten zeggen dat ik openheid van zaken moet geven”, zei hij over zijn nieuwe verklaring. Zijn vader kwam met zijn twee zonen wapens afleveren in het pand, verklaarde Dejan. Hij zou tijdens de wapenleverantie door een van de slachtoffers zijn beledigd over de prijs van de handelswaar en zou daarop hebben geschoten. Eerder was een ruzie over de kwaliteit van geleverde hennep als mogelijk motief voor de schietpartij genoemd, maar dat deed Dejan af als „totale onzin”.

Het hof heeft deze week drie dagen uitgetrokken voor de behandeling van het hoger beroep. Dinsdag volgen de strafeisen tegen Dejan en Denis. Het hof doet op 28 februari uitspraak.