Het Russische ministerie van Defensie zegt dat meerdere Oekraïense drones zijn neergehaald. De aanval zou gericht zijn geweest tegen een compressorstation, dat zorgt voor voldoende druk in leidingen. Het station in de zuidelijke regio Krasnodar is volgens het ministerie nog in bedrijf.

Europese landen ontvangen via TurkStream nog gas uit Rusland, ondanks de oorlog in Oekraïne. Oekraïne beëindigde dit jaar wel de levering van Russisch gas over het eigen grondgebied. Een overeenkomst over de doorvoer van het gas was verlopen.