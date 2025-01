Bedrijven houden subsidie voor zonnepanelen

De verkoop van zonnepanelen daalt de laatste tijd sterk. Ook veel ondernemers voelen aarzeling om ze aan te schaffen. Minister Sophie Hermans van Klimaat vindt het belangrijk dat de capaciteit op de daken van fabrieken en kantoren verder groeit, en heeft daarom besloten dat de bestaande subsidies gehandhaafd blijven, en stuurde daarover vorige week een brief aan de Tweede Kamer.

Voorzitter Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame energie (NVDE) reageert tevreden, al betekent dat niet dat hij blij is met alle aspecten van het overheidsbeleid. Zijn organisatie, waarbij ongeveer zesduizend bedrijven zijn aangesloten, maakt zich over meerdere zaken zorgen.

Van der Gaag: ,,Laat ik vooropstellen dat er heel veel goed gaat in Nederland. Inmiddels is het duurzame aandeel van de totale opgewekte energie gestegen tot zo’n 19 procent. Acht jaar geleden bedroeg het nog geen 7 procent.”

Vooral over zonne-energie is hij enthousiast. ,,Daarmee gaat het extreem goed. Wie had kunnen denken dat die vorm van elektriciteitsopwekking in ons kikkerlandje zo’n vlucht zou nemen?”

Vleermuis

Van der Gaag benoemt echter ook knelpunten „Op verschillende gebieden loopt de boel inmiddels vast.” Daarmee doelt hij op onder meer woningisolatie. „De investeringen daarin lopen terug. Deels komt dat door wetgeving. Neem de regelgeving als het gaat om de vleermuis en andere beschermde diersoorten. De overheid zou het isoleren van huizen en andere gebouwen meer moeten stimuleren.”

Een ander punt van zorg is volgens hem de naderende afschaffing van de salderingsregeling voor zonne-energie. „De verkoop van panelen loopt daardoor drastisch terug en dat is niet wat we moeten willen.” Ook voor warmtepompen is minder belangstelling. Van der Gaag: „Nu die niet meer verplicht worden gesteld, zakt ook daar de vraag in. De bal ligt bij de regering. Die zou andere keuzes moeten maken.”

Piekmomenten

De voorman van de NVDE erkent dat een verdere stijging van het opwekken van duurzame energie problemen oplevert. Die stroom kan op piekmomenten lang niet allemaal worden gebruikt. De vraag naar groene stroom moet volgens hem daarom worden aangejaagd, bijvoorbeeld door het stimuleren van elektrisch rijden of door het gebruiken van elektriciteit voor het opwekken van warmte. „Daar is extra inzet voor nodig.”

Vorig jaar waren er ruim 900 uren waarin er meer zonne- en windenergie was dan vraag naar zulke groene stroom. Daarnaast is het stroomnet niet berekend op pieken, waardoor het overbelast kan raken, iets dat netcongestie wordt genoemd.