De afgelopen jaren leed de onderneming structureel verlies, stond in het jaarverslag over 2023. Ook in het jaar daarna koerste het bedrijf af op een miljoenenverlies. Destijds werd niet bekend wat de aanleiding van het bankroet was.

„Deze samenwerking markeert het begin van een veelbelovende reis waarin beide partijen gezamenlijk bouwen aan een innovatieve en succesvolle toekomst voor GINAF”, meldt het vrachtwagenbedrijf op LinkedIn en Facebook.

GINAF zegt zich te blijven richten op zijn belangrijkste activiteiten en daarnaast te willen kijken naar uitbreiding in het buitenland. Voor welk bedrag NewHorizon het bedrijf heeft overgenomen is niet bekendgemaakt.

Het bedrijf ontstond in 1948 als het handels- en reparatiebedrijf Van Ginkel’s Automobiel Fabrieken. Vervolgens specialiseerde GINAF zich in aanpassingen van trucks om ze geschikt te maken voor specifieke taken, bijvoorbeeld in het bouwtransport. Na een eerder faillissement in 2011 kwam het Veenendaalse bedrijf in handen van het Chinese CHTC, maar in 2020 nam de directie het bedrijf over. Eenmaal terug in Nederlandse handen legde de onderneming zich meer toe op het leveren van elektrische vrachtwagens.