De waarschuwing geldt sinds 18.00 uur voor Limburg, later vrijdagavond geldt deze ook voor andere provincies. In de loop van zaterdagochtend verdwijnt de gladheid weer. Alleen voor het Waddengebied geldt geen waarschuwing.

Onder meer Amstelveen, Den Haag, Hattem, Lelystad en Utrecht melden dat ze vrijdagavond weer gaan strooien. Ook in de provincie Flevoland wordt sinds 18.00 uur weer gestrooid, meldt wegbeheerder FlevoWegen. In Utrecht begint de gemeente om 19.00 uur met strooien, in Den Haag start de strooiactie voor hoofdwegen en doorgaande fietspaden rond 23.00 uur.

Ook voertuigen van Rijkswaterstaat zijn inmiddels bezig met strooiacties op de rijkswegen.