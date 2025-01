Nederlands grootste supermarkt Albert Heijn doet het ook best goed, bleek donderdag uit cijfers van marktonderzoekbureau Hiiper, dat elk kwartaal een rapport over de branche uitbrengt.

Het bureau werkt met een index die onder meer is gebaseerd op representatieve steekproeven onder consumenten. Als een bedrijf 100 punten haalt, presteert het gemiddeld. Aldi komt uit op 110 punten en Lidl op 108. Ook andere supermarkten die zich vooral richten op lage prijzen scoren bovengemiddeld. Dirk en Nettorama halen net als Lidl 108 punten en Vomar 103.

Prestatie

De duurdere Albert Heijn komt uit op 104 punten. Volgens managing director Joep Smeets van Hiiper een bijzondere prestatie, in een tijd waarin veel consumenten steeds vaker op de prijzen letten. „De winst van Albert Heijn in het afgelopen kwartaal, met wederom een sterke kerstperiode, is daarom knap te noemen.”

De resultaten van Jumbo steken daar sterk tegen af. Het bedrijf kwam uit op 93 punten, en doet het dus veel slechter dan de gemiddelde supermarktketen. Al langere tijd loopt het marktaandeel van de tweede grootgrutter van Nederland terug. De onderneming wordt geplaagd door meerdere problemen.

Zo komt het bij Jumbo relatief vaak voor dat er producten in het schap ontbreken, omdat het bedrijf een conflict heeft met de betreffende leverancier. Ook de perikelen rond voormalig topman Frits van Eerd, die met justitie in aanraking kwam, waren niet goed voor het imago van de onderneming.

Signaal

Smeets van Hiiper denkt dat ook het prijsniveau van Jumbo, dat wat hoger ligt dan dat van Aldi en Lidl, voor een verschuiving zorgt. Dat Albert Heijn daar veel minder last van heeft, is lastig te verklaren, al doet die keten het wel minder goed dan de prijsvechters.

Volgens Smeets heeft de consument „een duidelijk signaal over de hoge prijzen afgegeven”. Dit gebeurde ook bij de kerstboodschappen. Mensen vinden dat boodschappen doen erg duur is geworden, en proberen te besparen. Smeets is benieuwd of de trend zich doorzet, zei hij in een interview met vakmedium Distrifood. „Als het zelfs al voor het kerstdiner geldt, ben ik benieuwd naar de ontwikkelingen dit jaar.”

Opvallend was verder dat er minder vaak in de Nederlandse supermarkten wordt afgerekend, maar tegen gemiddeld hogere bedragen. Het kan zijn dat consumenten er bewust voor kiezen om minder vaak boodschappen te doen, bijvoorbeeld om tijd te besparen. Hiiper heeft hier geen onderzoek naar gedaan.