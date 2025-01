„Dit hitterecord is verschrikkelijk. De toenemende extreme hitte bedreigt de levens van steeds meer mensen”, reageert campagneleider Maarten de Zeeuw van de milieuorganisatie op de jaarlijkse cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. „De klimaatcrisis eist steeds meer levens. Het kost ons zo ontzettend veel, economisch maar ook persoonlijk. En juist de mensen die het minst de klimaatcrisis veroorzaakten, worden het hardst getroffen.”

Volgens Greenpeace is vooral „een handvol olie- en gasbedrijven” verantwoordelijk voor de voortschrijdende opwarming van de aarde en het extreme weer dat daarvan het gevolg is. De organisatie vindt dat Nederland in 2040 „vrij moet zijn van fossiele brandstoffen”.