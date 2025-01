Een groot deel van het stadscentrum en de historische binnenstad is afgezet. Iedereen die binnen een straal van 1 kilometer van de bom woont of werkt, moest het gebied donderdag voor 09.00 uur verlaten. Ook toeristen moesten vertrekken.

Het stadhuis van Dresden, het politiebureau en de kanselarij van de deelstaat Saksen bevinden zich ook in het gebied. Onder meer scholen, kinderdagverblijven en musea in de evacuatiezone zijn gesloten.

Dresden werd tijdens de oorlog zwaar gebombardeerd door de geallieerden. Er zijn vaker bommen uit die tijd gevonden en ontmanteld. Volgens een politiewoordvoerder is de huidige situatie anders dan normaal, omdat de bom is gevonden in een „uitzonderlijk centraal” deel van de stad.

De Britse bom van 250 kilo werd woensdag gevonden bij de sloop van de Carolabrücke, dicht bij het centrum. Deze brug over de Elbe stortte afgelopen september deels in. Er vielen geen gewonden.