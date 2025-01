Nieuw verschenen: Aart Bergwerff speelt Bachs triosonates

Het was volgens Bergwerff zijn lang gekoesterde wens om „dit wonderschone repertoire ooit op te nemen, onder ideale omstandigheden.” De organist van de Grote Kerk in Breda toog voor de opname naar de Duitse plaats Ansbach. Daar is in de Sankt Gumbertuskirche een instrument te vinden waarvan de Nederlandse firma Reil in 2007 de reconstructie afrondde. De bouwer van dit instrument uit 1739 is Johann Christoph Wiegleb. Voor Bergwerff is dit het ideale orgel voor de zes triosonates BWV 525-530.

„Orgelspelen is als praten, dat moet je duidelijk doen", stelt Bergwerff op zijn site. Daar krijgt de docent van het Rotterdams Conservatorium in de triosonates alle kans voor.

Johann Sebastian Bach, Six Sonatas for Organ BWV 525-530, Aart Bergwerff; Challenge Records (CC 72992); € 20,95; bestellen: challengerecords.com.

Sonate 1 - Allegro (Bach)

Sonate 3 - Adagio (Bach)

Sonate 4 - Adagio (Bach)