Code oranje om sneeuw en gladheid in Limburg en Brabant uitgebreid

Woensdagavond is in het zuiden van Limburg 5 tot 8 centimeter sneeuw gevallen. In de nacht sneeuwt het tijdelijk minder en regent het in Limburg. Vroeg in de ochtend gaat het opnieuw sneeuwen. De meeste sneeuw wordt verwacht in het oosten van Brabant en Limburg.

Ook in Gelderland kan sneeuwval gladheid veroorzaken. In die provincie geldt code geel. Aan het begin van de middag trekt de sneeuw weg naar Duitsland.