Cdk Utrecht wil aandacht voor mensen die zich niet gehoord voelen

Binnenland

De Utrechtse commissaris van de Koning Hans Oosters vraagt meer aandacht voor mensen die zich in de samenleving niet gehoord voelen. „Te veel mensen ervaren dat er voor hun zorgen en hun mening geen ruimte is. Ze voelen zich overschreeuwd door opvattingen waarin alles wordt versimpeld tot voor of tegen”, zei Oosters in zijn nieuwjaarstoespraak.