Organisaties wachten eventuele koerswijziging Meta in Europa af

Greenpeace noemt het „een extreem zorgelijke ontwikkeling” dat Meta stopt met factchecken in de VS. „Het onbeperkt verspreiden van nepnieuws en desinformatie leidt tot meer haat en polarisatie. Dat is enorm schadelijk en een gevaar voor een veilige toekomst”, zegt directeur Andy Palmen. Betrouwbare informatie is volgens hem onder meer van groot belang om de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis aan te pakken. De organisatie blijft de ontwikkelingen „nauwlettend volgen”.

Dat geldt ook voor het Rode Kruis. „Het is niet duidelijk of dit op den duur ook voor Europa gaat gelden”, zegt een woordvoerder. „Voor nu kijken we wat het voor ons betekent.”

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil ook niet speculeren of en in welke mate dit gevolgen heeft voor het gebruik van Meta door gemeenten. „Meta heeft aangegeven geen plannen te hebben om te stoppen in de Europese Unie. En de Europese Unie heeft wel degelijk mogelijkheden om op te treden, mocht dit aan de orde komen”, laat een woordvoerder desgevraagd weten.