Burgemeester Wim Hillenaar van de gemeente Maastricht verwees naar de „alarmerende boodschap” van NAVO-baas Rutte, die in december opriep om over te gaan op een „oorlogsmentaliteit”. Hillenaar: „Die woorden komen hard aan. Je voelt de angst in de samenleving. Maar angst is een slechte raadgever. Angst vertroebelt ons beoordelingsvermogen.”

De burgemeester riep Maastrichtenaren daarom op alert te zijn en zich voor te bereiden. Hij verwees naar de recent gestarte overheidscampagne Denkvooruit.nl, een site waar burgers zich kunnen informeren over hoe ze zich kunnen voorbereiden op rampen en crises.

Ook de burgemeesters van onder meer Nunspeet, Meerssen, Peel en Maas en Opsterland verwezen naar de oproep van oud-premier Rutte. „We weten niet hoe de mondiale situatie zich gaat ontwikkelen maar de oorlog komt dichterbij”, zei Céline Blom (Nunspeet). „In dit geopolitieke tijdperk herleven de beelden van de Koude Oorlog”, stelde Mirjam Clermonts-Aretz van Meerssen. Martijn Vroom (Leidschendam-Voorburg) zei: „Voor het eerst in lange tijd is de kans daadwerkelijk aanwezig dat Nederland zelf betrokken raakt bij een grootschalig gewapend conflict.”

„De wereld staat op scherp en dat voelen we allemaal”, zei Marcel Delhez van Veldhoven. Hij waarschuwde in zijn toespraak voor „dreigingen van buiten”, zoals „massale stroomstoringen of cyberattacks die ons dagelijks leven kunnen ontwrichten”. „Heeft u al een overlevingspakket in huis?”, vroeg de Haarlemse burgemeester Jos Wienen aan zijn inwoners. Hij noemde uitval van vitale infrastructuur, zoals water en stroom, als concrete dreiging. „Het is al een tijd geleden dat we serieus moesten nadenken over de risico’s en gevolgen van oorlogssituaties in eigen land.”

Ook klimaatverandering werd door veel burgemeesters genoemd als internationaal probleem dat de lokale veiligheid kan beïnvloeden. „Ik denk dat het hoe dan ook verstandig is om na te denken over wat je moet doen als de stroom uitvalt, als er geen water uit de kraan komt of als de supermarkt dicht is”, zei Mascha ten Bruggencate (Heiloo) bijvoorbeeld. „Niet alleen vanwege mogelijke dreiging, maar ook omdat we gezien hebben dat het klimaat ons weleens op de proef stelt.”