Energieminister Qatar dreigt lng-levering EU te stoppen

Kaabi, die ook staatsbedrijf QatarEnergy leidt, zei de lng-levering aan het hele landenblok te stoppen als een EU-lid een boete oplegt aan het staatsbedrijf. „Als het zo is dat ik 5 procent van mijn gegenereerde omzet verlies door naar Europa te gaan, dan ga ik niet naar Europa”, zei Kaabi zondag tegen de Financial Times. „Vijf procent van de gegenereerde omzet van QatarEnergy betekent 5 procent van de gegenereerde omzet van de staat Qatar.”

Hij meldde daarbij geen bestaande contracten te verbreken, maar wel juridische mogelijkheden te zoeken als zijn bedrijf met boetes te maken krijgt.

Met de nieuwe wet zou QatarEnergy volgens Kaabi 100.000 bedrijven moeten onderzoeken. „Ik heb waarschijnlijk duizend mensen nodig met de grootte die we hebben en de miljarden die we uitgeven, of ik zou miljoenen moeten neerleggen voor een dienst om controles uit te voeren bij elke leverancier.”

QatarEnergy is een van de grootste lng-exporteurs ter wereld. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 is Europa afhankelijker geworden van lng uit Qatar. QatarEnergy levert ook lng aan Nederland.