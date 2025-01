Transavia schrapte vorig jaar een onbekend aantal vluchten door onder meer de uitloop van groot onderhoud en technische problemen. Daardoor waren er met name in het voorjaar onvoldoende toestellen beschikbaar en werden duizenden mensen getroffen.

In 2025 heeft Transavia vijf tot zes reservevliegtuigen beschikbaar, tegenover drie à vier vorig jaar en één in 2019. „Dat zijn er dus veel meer en dat is noodzakelijk, door de onzekerheid in de toelevering van onderdelen. Dat speelt nog steeds.”

Voor alle zekerheid kwam de maatschappij pas eind vorige maand met het volledige vluchtschema voor 2025, wat later dan normaal. „We wilden echt zorgen dat we in al onze bronnen goed geëquipeerd zijn, zodat we niet zoals vorig jaar op een later moment moeten ingrijpen. Op deze manier kunnen we heel goed stabiliteit bieden en gaan we ervan uit dat we een goede zomer gaan draaien”, zegt De Nooijer tijdens de nieuwjaarsreceptie van reisbranchevereniging ANVR.