Subsidie voor restauratie kerken, Nieuwe Kerk Huizen honderd jaar – en ander plaatselijk kerknieuws

Subsidie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft bijna 4,5 miljoen euro aan subsidie verdeeld voor de restauratie van 25 rijksmonumenten, waaronder een aantal kerken en kerkelijke gebouwen.

Stichting Grote Kerk Naarden ontvangt 500.000 euro voor de restauratie van de zestiende-eeuwse schilderingen van het tongewelf in de Grote Kerk. Eenzelfde bedrag gaat naar de herfundering van de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Andere subsidies voor restauraties zijn verleend voor de Oosterkerk in Amsterdam (226.123 euro), de Schellingwouderkerk in Amsterdam (29.467 euro), het Strümpflerorgel in de Noordeinder Vermaning in Noordeinde (10.000 euro), de hervormde kerk in Opperdoes (30.766 euro), het kerkgebouw van de volle-Evangeliegemeente De Ark in Middenmeer (133.636 euro), het schip van de voormalige hervormde kerk van de protestantse gemeente in Castricum (13.439 euro), de Grote of Laurenskerk in Weesp (205.000 euro), groot onderhoud van het schip van de hervormde kerk in Zuid-Scharwoude (58.663 euro), de Buurtkerk van de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen (29.829 euro), het versterken en herstellen van het orgel van de hervormde kerk in Ilpendam (33.558 euro), de pastorie van de Dominicuskerk in Amsterdam (35.000 euro), het orgel van de hervormde kerk in Dirkshorn van de protestantse gemeente Harenkarspel (22.025 euro), bestrijding van de bonte knaagkever et cetera in de Westerkerk in Enkhuizen (16.811 euro), groot onderhoud van het monumentaal kerkelijk hekwerk van de hervormde kerk in Oostwoud (48.862 euro), regulier onderhoud van de rooms-katholieke kerk in Medemblik (26.904 euro) en de hervormde kerk in Haringhuizen (Stichting Oude Hollandse Kerken, 63.934 euro).

Nieuwe Kerk Huizen

Interieur van de Nieuwe Kerk in Huizen. beeld meride-hetgooi.nl

De hervormde Nieuwe Kerk in Huizen bestaat in 2025 een eeuw. Het jubileum wordt het hele jaar door gevierd. Zondag 12 januari is er een dankdienst waarin de wijkpredikanten ds. B.J. van der Graaf en ds. F.A. van Velzen voorgaan. In de kerk worden dan doopjurken getoond van gemeenteleden die er gedoopt zijn. Andere jubileumactiviteiten zijn een open huis in april, een festival in juni, een kinderfestival in augustus en een concert van het ZO! Gospel Choir in november.

Het kerkgebouw, een ontwerp van architect G. van Hoogevest, werd in gebruik genomen als tweede hervormde kerk in Huizen. De reden voor de bouw was de groei van de hervormde gemeente binnen de zuidelijke dorpsuitbreiding. De Oude Kerk was, ondanks uitbreidingen, te klein geworden. De Nieuwe Kerk is een forse traditionele kruiskerk met een terzijde staande toren. Het sobere en monumentale interieur is kenmerkend voor de hervormde kerkbouw in de periode tussen de twee wereldoorlogen.

Torenpad in Overijssel

In Overijssel is een nieuwe wandelroute van ruim 300 kilometer uitgezet langs circa vijftig religieuze bouwwerken: het Torenpad. Het traject is een initiatief van erfgoedorganisatie Het Oversticht en het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel.

Het Torenpad sluit aan bij bestaande routes als het Christoffelpad en het Monnikenspoor. Ze kruisen elkaar soms en kunnen gecombineerd worden. „Via de lange route maken de wandelaars kennis met een divers palet aan religieus erfgoed: van oude kloosterresten tot eigentijdse bouwwerken, vaak omgeven door prachtige landschappen”, aldus de samenstellers.

Onder andere voert het Torenpad langs de Zuiderkerk van de gereformeerde gemeente en de hervormde Schildkerk in Rijssen, de dorpskerken van Hellendoorn en Den Ham, de hersteld hervormde dorpskerk in Staphorst, de Grote Kerk in Hasselt, de hervormde kerk en de hersteld hervormde Bethelkerk in Genemuiden, de hervormde dorpskerk in IJsselmuiden, de dorpskerk van Wilsum, de hervormde kerk in Zalk en het Dominicanenklooster en Academiehuis Grote Kerk in Zwolle.

Grote Kerk Naarden

Stichting Grote Kerk Naarden gaat drie nieuwe presentaties in het kerkgebouw ontwikkelen, die de rijke geschiedenis van de kerk tot leven brengen. Een cheque ter waarde van 400.000 euro van de VriendenLoterij maakt dat mogelijk.

Bezoekers maken straks een tijdreis door de kerkhistorie met onder meer de brand in het kerkgebouw en de belegering van de vestingstad. Ruimtes worden onder meer met 3D-audio tot leven gebracht. Zo staan bezoekers midden in de geluiden van de middeleeuwen en horen zij de Matthäus Passion. Ook ontdekken zij het gerestaureerde tongewelf, met informatie over de gebruikte materialen en hoe de interpretatie ervan over de afgelopen vijf eeuwen veranderde. De eerste van de nieuwe presentaties is waarschijnlijk komende zomer al te beleven.