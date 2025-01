Tweede preekplaats hersteld hervormd Veenendaal; laatste dienst hervormd Kortenhoef

Tweede preekplaats

De hersteld hervormde gemeente in Veenendaal heeft vanaf zondag een tweede preekplaats. Behalve in de Brugkerk in het centrum van Veenendaal wordt ook een ochtenddienst gehouden in een aula van het Ichthus College in Veenendaal-West.

De Brugkerk zit met zo’n 650 plaatsen op zondagmorgen meestal helemaal vol, zegt scriba Theo van den Brink. „Geregeld komt het voor dat kerkgangers moeten uitwijken naar de consistorie om daar de kerkdienst via een scherm te volgen. De Brugkerk is een monumentaal gebouw, uitbreiden is niet mogelijk. Bovendien willen we een gastvrije gemeente zijn, het is wel fijn als er een paar plaatsen vrij zijn voor eventuele gasten die we dan niet naar de consistorie hoeven te verwijzen. Daar komt bij dat we een jonge gemeente zijn. De prognose is dat er in de toekomst alleen maar meer kerkgangers komen.”

Overwogen is om twee ochtenddiensten na elkaar in de Brugkerk te gaan beleggen. „Maar daar kleven ook wel bezwaren aan”, aldus Van den Brink. „Zo zijn de kerktijden dan minder ideaal.”

De kerkenraad heeft de gemeenteleden die in de wijk rond het Ichthus College wonen, geadviseerd daar ’s ochtends naartoe te gaan. In de aula is plaats voor ruim 200 kerkgangers.

De hhg telt circa 1100 gemeenteleden. Er zijn op dit moment geen plannen voor een tweede wijkgemeente, benadrukt Van den Brink. „De maatregel van de twee ochtenddiensten is alleen genomen om het ruimteprobleem. In de zomerperiode zal geen gebruik van het Ichthus College worden gemaakt. En ’s middags is er één gezamenlijke dienst in de Brugkerk.”

Laatste dienst

De hervormde gemeente van Kortenhoef heeft op de laatste zondag van december haar laatste kerkdienst gehouden in haar kerkgebouw. Zij gaat samen met de hervormde gemeente van 's-Graveland. De gezamenlijke erediensten worden gehouden in de kerk in ’s-Graveland.

„Onze kleine en vergrijsde gemeente in stand houden was niet meer haalbaar”, zegt scriba August van der Lelie van de gemeente in Kortenhoef. „De laatste tijd waren er op zondagmorgen tussen de tien en twintig kerkgangers. We moesten geld bijleggen om de kerkdiensten te blijven houden. Samengaan is de beste oplossing.”

De samenvoeging van beide gemeenten krijgt officieel waarschijnlijk komend voorjaar haar beslag. Met het oog op de toekomst was hervormd Kortenhoef al betrokken bij het beroepen van de nieuwe predikant van hervormd ’s-Graveland, prop. Christian G.S. Visser. Scriba Marjan Pranger-Westland van deze gemeente: „We vinden het wel mooi dat het samengaan samenvalt met de komst van een nieuwe dominee. Zo is de komende periode voor iedereen nieuw.”

Het kerkgebouw in Kortenhoef, een rijksmonument, stamt uit de veertiende eeuw. Het wordt binnenkort verkocht aan de lokale stichting Blok (Behoud Leefbaarheid Oud Kortenhoef), die al zo’n veertig jaar de voormalige school in het dorp beheert. Dat gebouw, met zes ateliers voor kunstenaars, wordt gebruikt voor kunstexposities en lezingen.

Blok koopt de kerk om haar te behouden voor de dorpsgemeenschap, licht Jan Willem Nienhuis, voorzitter van de stichting, toe. „We gaan het gebouw kerkwaardig exploiteren.” Gedacht wordt onder meer aan concerten, lezingen en culturele activiteiten. „Ik ben ook al benaderd door televisieproducenten voor opnamen. De kerk heeft een prachtige akoestiek.” De plaatselijke stichting Kunst aan de Dijk organiseert kamerconcerten in het kerkgebouw.

Het gebouw wordt ook een officiële trouwlocatie. Met de hervormde gemeente is afgesproken dat de kerk voor haar gemeenteleden beschikbaar blijft voor trouw- en rouwdiensten. De oecumenische streekgemeente Kortenhoef, die in de jaren tachtig is ontstaan uit een scheuring in de hervormde gemeente, blijft voorlopig in de kerk samenkomen. Ze heeft plannen voor samenvoeging met de protestantse gemeente in Nederhorst den Berg.