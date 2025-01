Singineti voor Bouterse: ‘We want Bouta, we want Bouta!’

De singineti, een herdenkingsbijeenkomst met een ingetogen en af en toe spiritueel karakter, leek af en toe op een verkiezingsbijeenkomst. Veel mensen droegen paarse kleren, of een pangi (omslagdoek) of angisa (hoofddoek) met die kleur erin. Het publiek werd opgeroepen om bij de verkiezingen op 25 mei dit jaar op de NDP te stemmen. „We want Bouta! We want Bouta!”, scandeerde de menigte op aangeven van Glenn Dest, de regisseur van de avond.

Journalisten en mediawerkers kregen bij het afhalen van hun perskaart te horen, dat zij de woorden „moordenaar” en „veroordeelde” niet mochten gebruiken in het partijcentrum. Deden zij dat wel, „dan kon hun veiligheid niet worden gegarandeerd”. De toonaangevende Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws besloot daarop om geen liveverslag meer te doen van het evenement. „Censuur kan nimmer worden getolereerd”, aldus het medium.

De avond wordt afgesloten met meerstemmige trowstu singi, religieuze troostliederen die gezamenlijk worden gezongen om elkaar en de nabestaanden kracht en sterkte te geven om het verlies te dragen.

Desi Bouterse is 79 jaar geworden. Hij dook in januari 2024 onder om te ontkomen aan de twintig jaar celstraf die hem werd opgelegd voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden van 1982, waarbij vijftien tegenstanders van zijn militaire bewind zijn gemarteld en geëxecuteerd.

Zijn stoffelijk overschot werd op eerste kerstdag vroeg in de ochtend thuisbezorgd door onbekenden, aldus de familie en de politie. De crematie is zaterdag in Paramaribo.