Verontwaardiging over Kamervragen BBB over hulp Oekraïne aan Syrië

Alleen al op het platform X, het voormalige Twitter, kwamen in totaal meer dan 1300 reacties op berichten van BBB en voorvrouw Caroline van der Plas over de Kamervragen. De berichten werden daarnaast opgeteld zo’n duizend keer opnieuw geplaatst door mensen, al dan niet voorzien van commentaar.

BBB-Kamerlid Henk Vermeer stelde de Kamervragen donderdag aan minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp. Aanleiding is berichtgeving van eerder deze week door BN DeStem, op basis van het Syrische staatsnieuwsagentschap Sana. In het bericht viel te lezen dat de de facto leider van Syrië, Ahmed al-Sharaa, maandag een ontmoeting had met een Oekraïne delegatie, geleid door de Oekraïense buitenlandminister Andrii Sybiha. Sybiha zei dat zijn land meer voedsel en hulpgoederen naar Syrië zal sturen.

Tendentieuze bagger - Oud-PvdA-Kamerlid Jacques Monasch

Geen behoefte meer

BBB’er Vermeer wil van Veldkamp weten of hij zich kan voorstellen dat met name deze passage „leidt tot verontwaardigde reacties van Nederlandse burgers”. Ook vraagt hij hoe de bewindsman de Nederlandse steun aan Oekraïne –volgens Vermeer tot nu toe ruim 12 miljard euro– rijmt met de Oekraïense toezegging aan Syrië.

„Kunt u aangeven of hieruit te concluderen valt dat Oekraïne eigenlijk zelf geen behoefte meer heeft aan Nederlandse steun of in ieder geval genoeg heeft ontvangen?”, zo luidt de volgende vraag van de BBB’er. Ook vraagt hij Veldkamp om aan te geven hoe hij de steun van Oekraïne aan Syrië denkt te kunnen uitleggen aan de Nederlandse bevolking. Daarbij stelt Vermeer dat Nederland zich, anders dan andere EU-lidstaten, wel aan de begrotingsregels houdt en daardoor minder kan investeren in „voor onze eigen bevolking zeer belangrijke zaken”.

Daarnaast vraagt hij of de minister wil toezeggen dat hij de Oekraïense regering gaat vragen „hoe zij dit zelf denkt te kunnen verantwoorden aan hun belangrijkste geldschieters en bondgenoten”.

Egoïsme

„Echt? Serieus?!”, reageert CDA-Kamerlid Derk Boswijk op X op het BBB-bericht over de Kamervragen. Nog geen kwartier later wijdt hij er nog een bericht aan. „Oekraïne stuurt graan naar Syrië om honger te voorkomen en BBB stelt dit ter discussie”, schrijft hij, met een uitdrukkingsloze emoticon erachter. „Kunnen jullie niet beter de energie steken in de opgaves van de agrarische sector die dankzij BBB dezelfde doelen moeten behalen, alleen nu zonder het geld dat daar eerder voor gereserveerd was?”

„Egoïsme heeft een gezicht”, luidt het commentaar van Kamerlid Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA). Oud-PvdA-Kamerlid Jacques Monasch spreekt van „tendentieuze bagger. 1. Een nobele geste naar anderen in nood. 2. Volgende keer aan Nederland aanbieden, kijken hoe onze boeren dan reageren (iets met prijsdumping.”

„Jullie moeten je kapot schamen dat jullie bezwaar maken omdat een land een ander land wil helpen met voedsel”, reageert een ander. Weer iemand anders reageert sarcastisch: „Ik zag laatst iemand in een rolstoel 50 cent geven aan een draaiorgelman. Dan kan je die rolstoel ook wel inleveren, toch?”

Anderen hebben wel begrip voor de Kamervragen van BBB, zoals ondernemer Rutger van den Noort.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky berichtte op X over de levering van de eerste 500 ton tarwebloem aan Syrië, als onderdeel van het programma ”Graan uit Oekraïne”.

Bufferstaat

Het is niet voor het eerst dat BBB opzien baart op het thema Oekraïne. Kamerlid Marieke Wijen-Nass had het in oktober over Oekraïne als bufferstaat. Ze zei dat haar partij „het belang en nut van bufferstaten” ziet. Het Kamerlid wilde weten hoe het kabinet aankijkt tegen het idee van bufferstaten.