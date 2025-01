De muziekgroep is op zaterdag 11 januari te horen in de Boezemkerk in de Ridderkerkse wijk Bolnes en een week later, op zaterdag 18 januari, in de Willem Hendrik Zwarthal in Lemelerveld. Take Five bestaat uit Annette Jumelet (viool), Leon Koppelman (panfluit), Peter Koetsveld (klarinet), Marien Stouten (orgel) en Jan Peter Teeuw (piano).

Op het programma staat onder andere March of the Bersaglieri (R. Eilenberg), Valse Moderato (T. Fiorito), Polka ”Éljen a Maygár” (J. Strauss jr.), Sleigh Ride (L. Anderson) en When you believe (S. Schwartz). Voorgaande muziek wordt uitgevoerd door Take Five. Daarnaast klinkt Scherzando (D. Bédard), orgel vierhandig en Tanz aus dem Osten (A. Terzibaschitsch), piano vierhandig. Verder is er een aantal keren samenzang en improviseert Jan Peter Teeuw op verzoek.

Het concert in Ridderkerk (Pretoriusstraat 2) begint om 19:30 uur. Het optreden in Lemelerveld (Grensweg 17) start om 15.00 uur. De toegang tot het Ridderkerkse concert is vrij. Er is wel een collecte. Kaarten voor het concert in Lemelerveld kosten 18 euro. Er is een livestream van laatstgenoemd concert.

Meer informatie: tijdenplaats.nl