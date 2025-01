De parlementariër vraagt buitenlandminister Caspar Veldkamp herhaaldelijk om actie te ondernemen richting Israël als bepaalde informatie wel of juist niet klopt.

Zo vraagt hij hoe de minister een bericht beoordeelt over een inval in het laatste functionerende grote ziekenhuis van noord-Gaza, en of hij hierover al in gesprek is met de Israëlische regering. „Waar zijn alle patiënten allemaal naartoe overgebracht, zowel patiënten in kritieke toestand als patiënten in minder kritieke toestand?” Ook wil hij weten of de patiënten op de plaats waar zij naartoe gebracht zijn voldoende zorg kunnen ontvangen en hoe het transport verloopt.

De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie stelde maandag op X dat de mensen wiens situatie kritiek was naar het Indonesian Hospital in Gaza zijn gebracht, „dat zelf buiten werking is”. Datzelfde geldt volgens hem nu voor het binnengevallen Kamal Adwanziekenhuis. Ceder wil weten of het Indonesian Hospital inderdaad niet functioneert en of patiënten in kritieke toestand in feite dus geen zorg krijgen. „Indien er geen zorg is, kunt u per ommegaande opheldering vragen aan de Israëlische autoriteiten?”

Commandocentrum

Volgens het Israëlische leger had Hamas een commandocentrum in het Kamal Adwanziekenhuis. Meer dan 240 terroristen en personen die worden verdacht van terrorisme zouden zijn gearresteerd. De directeur van het ziekenhuis „werd meegenomen voor verhoor”, aldus het leger. Hij wordt ervan verdacht een Hamas-agent te zijn.

Ceder is benieuwd of Veldkamp kan verifiëren of Hamas inderdaad een basis had in het ziekenhuis. Het CU-Kamerlid wil de minister „als de bewering niet klopt of er geen enkel bewijs voor geleverd kan worden” per ommegaande om de vrijlating van de directeur vraagt.

Honger

De parlementariër wil ook weten of er inmiddels officieel honger is vastgesteld in (Noord-)Gaza. „Zo ja, kunt u van de Israëlische regering per ommegaande eisen een einde te maken aan de situatie en voldoende voedselleveranties te faciliteren?” Ook vraagt hij wat momenteel de meest voorkomende ziekten en kwalen zijn waar mensen in Gaza aan overlijden.

Ceder vraagt daarnaast hoeveel kinderen in Gaza inmiddels aan onderkoeling zijn overleden en of er voldoende humanitaire hulpgoederen zijn geleverd tegen de kou, specifiek voor pasgeborenen. „Zo niet, kunt u bij de Israëlische autoriteiten opheldering vragen en erop aandringen dit per ommegaande mogelijk te maken?”