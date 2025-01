„De politie en OM doen er alles aan om te zorgen dat de dader wordt opgepakt. Er wordt bekeken wat de behoefte is onder de bewoners en wat zij nodig hebben”, stelt Schouten in een korte verklaring op de dag van het derde incident. Donderdagochtend werd een 81-jarige man zwaargewond gevonden op de Bommelerwaard in Rotterdam-IJsselmonde. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

Op 28 december, werd op het Roelantpad in de wijk Beverwaard in Rotterdam-Zuid op het fietspad een 58-jarige door schoten gewonde Rotterdammer gevonden. Hij overleed in het ziekenhuis. Een week eerder, zaterdag 21 december, werd een man aan de Reyerdijk in het naburige IJsselmonde neergeschoten. Ook dit slachtoffer overleed later in een ziekenhuis.