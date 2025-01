Noodknop van politie hapert ook tijdens oudejaarsnacht: „Bijzonder hinderlijk en frustrerend”

Oud en nieuw verliep opnieuw erg onrustig. Hulpverleners werden belaagd met zwaar vuurwerk en waren op meerdere plaatsen gedwongen zich terug te trekken. De ME moest in verschillende gemeenten orde op zaken stellen.

Agenten, brandweerlieden en ambulancemedewerkers liepen ook weer tegen technische problemen aan. Het communicatiesysteem van hulpverleners, C2000, kampte tijdens de oudjaarsavond en -nacht enkele uren met een landelijke storing, legt waarnemend voorzitter Ramon Meijerink van de politiebond ACP donderdag uit. Ook de noodknop op de portofoons, waarmee agenten in levensbedreigende situaties hulp kunnen inroepen, werkte volgens de korpsleiding niet.

C2000 is het communicatiesysteem waarmee hulpverleners op straat met elkaar én met de meldkamer communiceren. Meer dan 80.000 hulpverleners maken dagelijks gebruik van het systeem. De dekking is echter niet overal even goed, terwijl de verbindingen zelfs helemaal kunnen wegvallen.

Back-up

Door de storing tijdens de jaarwisseling moesten hulpverleners gebruik maken van een back-upsysteem dat via de mobiele telefoon werkt. Deze werkwijze vereist echter meer handelingen, juist op het moment dat elke seconde telt. Bovendien moeten agenten hierbij hun C2000-oordoppen afdoen. „Totaal onwenselijk”, zegt Meijerink. Juist bij zwaar vuurwerk is gehoorbescherming van groot belang.

Of agenten en andere hulpverleners door de storing een extra veiligheidsrisico hebben gelopen, is volgens Meijerink lastig vast te stellen. „Het is echter te gek voor woorden dat we hulpverleners met een kapot stuk vitaal gereedschap op pad sturen om hun werk te doen.”

Agenten klagen al jaren over haperingen in C2000. „Je levenslijn valt weg op het moment dat je topsport moet bedrijven”, zegt voorzitter Nine Kooiman van politievakbond NPB. Volgens Kooiman zorgde de uitval ervoor dat agenten in Brabant niet direct werden geïnformeerd over het feit dat er iemand met een mes op straat liep.

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) doet onderzoek naar de storing waarmee politie, brandweer en ambulances te kampen hadden. De situatie is „bijzonder hinderlijk en frustrerend”, zegt LMS-directeur Marieke Nell. „Juist tijdens een drukke nacht als deze.”

Een grotere urgentie bij de problemen van C2000 is nodig; het is vijf over twaalf - Ramon Meijerink, waarnemend voorzitter ACP

C2000 kampt al sinds de invoering in 2004 met hardnekkige problemen. Bij calamiteiten kan het systeem overbelast raken waardoor boodschappen niet of niet bij elke gebruiker binnenkomen. Voorbeelden van haperende communicatie door C2000 zijn de schietpartij op het strand van Hoek van Holland in 2009, de aanslag op Koninginnedag van 2009, de crash van Turkish Airlines in 2009 en de Schipholbrand in 2005.

Politievakbond ACP en andere bonden waarschuwen al geruime tijd dat problemen met het communicatienetwerk levensbedreigend kunnen zijn. „De kans neemt toe dat het een keer echt misgaat”, zegt Meijerink. „C2000 bevat al vanaf de invoering structurele systeemfouten die nog altijd niet zijn opgelost.”

Dwangsom

De Arbeidsinspectie legde de politie in november een dwangsom op, omdat agenten door C2000 hun werk op straat niet altijd veilig kunnen doen. De inspectie gaf de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid eind 2023 opdracht maatregelen te nemen om de problemen op te lossen.

De inspectie legde een dwangsom op van 325.000 euro, mogelijk oplopend tot 975.000 euro. „Een boete is nooit een oplossing”, stelt Meijerink. „Het is wel een aansporing voor een structurele oplossing.”

Regeringspartijen PVV en BBB dringen bij minister David van Weel aan op maatregelen. PVV-Kamerlid Emiel van Dijk spreekt over een „knullige bende”. Een grotere urgentie vanuit de politie en de politiek is nodig, vindt Meijerink. „Het is vijf over twaalf.”