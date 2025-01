„Wat een feestelijke avond zou moeten zijn, is op een aantal plaatsen opnieuw ontaard in een nacht vol vernieling en geweld”, aldus korpschef Janny Knol. Ze noemt het „onverteerbaar” dat de jaarwisseling gepaard gaat met „zo veel, soms zeer heftige, incidenten”. Volgens de politie hadden agenten in het hele land de handen vol aan brandstichting, vernieling, geweld en vuurwerkongevallen.

Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) noemt het „onacceptabel en dieptriest” dat hulpverleners slachtoffer waren van geweld. De bewindsman zegt dat er alles aan zal worden gedaan om de daders te vervolgen. „Dit gedrag mag nooit normaal worden.” Het OM kan hogere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling.

Nederlanders hebben deze jaarwisseling 118 miljoen euro uitgegeven aan vuurwerk, meldt de vuurwerkbrancheorganisatie. In 2022, het vorige recordjaar, was de omzet 115 miljoen euro.

Een 46-jarige man uit Buren overleed woensdagmiddag in een ziekenhuis, nadat hij gewond was geraakt door vuurwerk. Dinsdagavond kwam een 14-jarige jongen in de Rotterdamse wijk Delfshaven om het leven door vuurwerk. „Intens verdrietig en tragisch”, zo reageerde burgemeester Carola Schouten op Radio 1. „Het legt een schaduw over deze avond.” Verder zijn in het hele land mensen zwaargewond geraakt, waaronder een 13-jarige jongen in het Zeeuwse Kamperland. Door het afsteken van een Cobra 6 moet hij mogelijk zijn hand missen. In ’s-Gravendeel raakte een jongen negen vingers kwijt.

Aanhoudingen

Exacte cijfers ontbreken volgens de politie nog, maar er zijn zeker 200 mensen aangehouden voor onder meer vernieling, geweld, openbare dronkenschap en belediging. Een nog onbekend aantal agenten is gewond geraakt. In onder meer Haarlem, Zaandam, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Breda, Veen, Utrecht en Groningen moest de ME in actie komen. In Den Haag zijn tientallen mensen gearresteerd, in Amsterdam bijna 70. Een agent in burger loste een schot bij het aanhouden van verdachten.

In Culemborg heeft de ME in de nieuwjaarsnacht traangas gebruikt, nadat bekogelde hulpverleners zich verschillende keren moesten terugtrekken. Een aantal voertuigen werd in de as gelegd. Burgemeester Gerdo van Grootheest noemt het geweld „onverteerbaar”.

In Utrecht waren bijna veertig autobranden, in Amersfoort zes. In Alphen aan den Rijn sloeg een brand in enkele bouwketen over naar geparkeerde auto’s. In Veen gingen een politieauto en zeker acht personenauto’s in vlammen op. De politie zette een waterkanon in. In Zwijndrecht stonden drie auto’s en een bestelbus in brand.

„Door vroegtijdig ingrijpen hebben we een aantal ordeverstoringen weten te voorkomen of in de kiem weten te smoren”, meldde de politie woensdag over onder meer Urk, Huizen en Amersfoort.

„De jaarwisseling is voor sommigen een vrijbrief voor anarchie” - Tijs van Lieshout, voorzitter Brandweer Nederland

Brandweer Nederland noemt het onacceptabel dat hulpverleners zich zelfs moesten terugtrekken. „De jaarwisseling is voor sommigen een vrijbrief voor anarchie en geweld, maar dat zijn niet de werkomstandigheden waarvoor je tekent als hulpverlener”, zegt voorzitter Tijs van Lieshout. De brandweer kreeg ruim 4100 meldingen, iets meer dan vorig jaar. In Rotterdam-Rijnmond was sprake van 50 procent meer meldingen. Ook in Noord- en Oost-Gelderland waren er anderhalf keer meer meldingen.

Oogziekenhuis

In het Rotterdamse Oogziekenhuis zijn 23 mensen met oogletsel binnengekomen. Zeven mensen zijn woensdag geopereerd, de achtste operatie stond voor donderdag gepland. De helft is minderjarig en eveneens de helft stak het vuurwerk niet zelf af. „Het is weer dezelfde tragedie als vorig jaar”, verzuchtte oogarts Tjeerd de Faber. Hij roept opnieuw op tot een vuurwerkverbod.