„Nacht vol vernieling en geweld”; man (46) uit Buren bezweken aan verwondingen

In Schiedam is de politie tijdens de jaarwisseling bekogeld met vuurwerk. Ook is een politievoertuig beschadigd. De Mobiele Eenheid heeft de rust hersteld. „Helaas was het nodig om enkele keren stevig op te treden tegen overlastgevende groepen. Dat zou niet nodig moeten zijn”, laat burgemeester Harald Bergmann weten. De ongeregeldheden vonden plaats rond het Dr. Wibautplein in de wijk Nieuwland en in Schiedam-Noord.

Schiedam is een van de gemeenten waar het afsteken van vuurwerk is verboden. Toch erkent de gemeente dat ook afgelopen nacht vuurwerk is afgestoken. Bergmann herhaalt daarom zijn oproep tot een landelijk verbod.