AEX-index licht hoger op eerste handelsdag 2025

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 880,08 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 842,10 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen tot 0,3 procent. De Duitse DAX leverde de openingswinst in en verloor 0,2 procent. De beurzen in Hongkong en Shanghai zakten 2,4 en 2,7 procent, na nieuwe tegenvallende gegevens over de Chinese industrie. De Chinese beurzen kenden daarmee de slechtste start van een nieuw jaar sinds 2016.

Op nieuwjaarsdag waren de beurzen wereldwijd gesloten. De meeste markten leverden in 2024 mooie winsten op voor beleggers. De AEX steeg bijna 12 procent in 2024. De middelgrote bedrijven kenden een minder goed beursjaar, met een jaarverlies voor de MidKap van ruim 9 procent. Vooral op beleggingen in grote Amerikaanse bedrijven werden in 2024 sterke rendementen behaald. Zo steeg de brede S&P 500 in 2024 ruim 23 procent en klom techgraadmeter Nasdaq bijna 30 procent.

Chipbedrijf Besi was de sterkste stijger in de AEX, met een plus van 1,6 procent. Staalconcern ArcelorMittal en olie- en gasconcern Shell volgden met plussen van 0,9 procent. Muziekgroep UMG en betaalbedrijf Adyen sloten de rij, met verliezen van rond 1 procent.

In de MidKap veerde Alfen ruim 5 procent op. De laadpalenmaker was in 2024 met een koersval van 80 procent de grootste verliezer bij de middelgrote bedrijven. Metalenspecialist AMG en roestvrijstaalproducent Aperam wonnen ruim 2 procent. Ingenieursbureau Arcadis was de enige daler, met een kleine min van 0,1 procent.

De euro was aan het begin van 2025 1,0360 dollar waard, tegen 1,0386 dollar op de laatste dag van 2024. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 71,95 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 74,90 dollar per vat.