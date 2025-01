Animal Rights had enkele jaren geleden actie gevoerd tegen het overbrengen naar Hongarije. De dierenwelzijnsorganisatie vreesde dat Buba in haar laatste jaren daar niet als een echte olifant zou kunnen leven. Dat de olifant nu is gestorven, is volgens de organisatie „triest omdat Buba nooit van relatieve vrijheid en rust heeft kunnen genieten in een gespecialiseerd opvangcentrum. Buba is door haar dood nu wel bevrijd van een leven van circusslavernij.”

Buba was bijna vijftig jaar oud. Ze werd naar Europa gebracht nadat haar ouders in Zimbabwe waren gedood door stropers. In Nederland maakte ze deel uit van het circus van de Nederlands-Duitse familie Freiwald. Circussen mogen sinds 2015 geen wilde dieren meer houden, maar de Tweede Kamer maakte een uitzondering voor het circus van Freiwald. De familie zou gehecht zijn aan het dier en goed voor haar zorgen. Door de coronacrisis kwam het circus echter zonder geld te zitten, waardoor Buba werd afgestaan aan het park in Hongarije. Animal Rights vond dat Buba naar een speciaal verblijf voor olifanten in het zuiden van Frankrijk zou moeten gaan.