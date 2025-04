Tegenstanders van verbreding A27 staan achter uitspraak RvS

Amelisweerd niet Geasfalteerd noemt het „goed nieuws dat de Raad van State niet toestaat dat de natuur nog verder achteruitgaat door dit megalomane en onnodige project”. De actiegroep, die geen partij is in de zaak, zegt te blijven strijden „tot het rampzalige tracébesluit definitief vernietigd is”. „Het kabinet doet veel te weinig om de natuur te beschermen en zoals het er nu uitziet verwachten we niet dat dit over een half jaar opeens anders is. Er ligt een goed alternatief plan, waarbij de natuur behouden blijft.”

Ook Natuur & Milieu vindt dat de verbreding van de A27 moet worden heroverwogen. „We roepen de minister op om dit asfaltplan nu definitief los te laten en samen met de regio, bewoners en ondernemers te kiezen voor een toekomstbestendige oplossing”, zegt directeur Marjolein Demmers. De natuurorganisatie is geen mede-eiser in de zaak.

De onderbouwing voor het verbreden van de A27 laat duidelijk grote tekortkomingen zien, vindt Demmers. „Met name de aanpak van stikstof en natuurcompensatie schiet tekort, en dat raakt direct kwetsbare natuur zoals het eeuwenoude bos Amelisweerd en delen van de Veluwe.”