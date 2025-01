Buitenland

In Brussel en Antwerpen zijn op oudejaarsavond enkele tientallen mensen gearresteerd. In Brussel werden dinsdag tussen 18.00 uur en middernacht 64 mensen aangehouden, in Antwerpen werden vijftien mensen opgepakt. „Maar van grote escalaties is vooralsnog geen sprake”, liet de Antwerpse politiewoordvoerster aan persbureau Belga weten.