Kostschool was strafkamp voor inheemse in VS: „Elk gevoel van eigenwaarde werd je ontnomen”

Dat het leven op de kostscholen streng en sober was, is bekend. Toch vinden Amerikanen het onderzoek dat The Washington Post vorige week publiceerde schokkend. Tussen 1819 en 1969 zijn op internaten zeker 3104 kinderen om het leven gekomen als gevolg van besmettelijke ziektes, ondervoeding en ongelukken. En dat is niet het enige. Er hebben zich ook gevallen van misbruik en mishandeling met dodelijke afloop voorgedaan. De lichamen van de overleden kinderen werden doorgaans niet teruggestuurd naar hun families, maar begraven vlak bij de kostscholen.

De cijfers die de krant publiceerde zijn het drievoudige van de cijfers die het ministerie van Binnenlandse Zaken in juli publiceerde. Dat concludeerde dat er 973 kinderen hun verblijf op de kostscholen niet overleefden. Het onderzoek was een initiatief van minister Deb Haaland, de eerste inheems-Amerikaanse minister in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

„Hun namen werden letterlijk uitgewist en vervangen door een nummer of een Engelse naam” - Joe Biden, president van de Verenigde Staten

Ook kinderen die in leven bleven hadden het zwaar, stellen de onderzoekers van The Washington Post. Op de kostscholen werden inheemse kinderen gedwongen afstand te nemen van hun eigen cultuur, taal en religie, onder de leus „dood de indiaan; red de mens”. Ze moesten zich aanpassen aan de dominante witte cultuur.

Te laat

President Biden noemt deze behandeling van de inheemse kinderen op de kostscholen „een van de gruwelijkste hoofdstukken uit de Amerikaanse geschiedenis. Wij zouden ons moeten schamen. Het was verschrikkelijk, verschrikkelijk fout. Het is een zonde op onze ziel. Ik bied formeel mijn excuses aan. En dat is veel te laat”, zei hij tijdens een bezoek aan een inheemse gemeenschap in Arizona.

Op het eiland Hawaii vertelde de president: „Kinderen werden vaak met harde hand, soms zelfs met hulp van het leger, bij hun ouders weggehaald. Hun kleren werden uitgetrokken. Ze kregen een uniform dat leek op dat van een militair. Hun haar, dat voor hen heilig was, werd afgeknipt. Hun namen werden letterlijk uitgewist en vervangen door een nummer of een Engelse naam.” Kinderen werden volgens de president mishandeld, misbruikt en gedwongen tot zware arbeid. Biden: „Sommigen werden ter adoptie aangeboden zonder toestemming van hun biologische ouders. Diegenen die wel naar huis terugkeerden, waren gewond aan lichaam en geest. Trauma en schaamte werden generatie na generatie doorgegeven.”

De federale overheid zette het systeem van kostscholen in 1819 op. In een wet die toen werd aangenomen om onderwijs aan de inheemse Amerikanen mogelijk te maken, stond onder meer dat onder hen „de gewoonten en kunsten van de beschaving” geïntroduceerd moesten worden. De helft van de kostscholen was in handen van religieuze organisaties, zoals kerken en kloosters.

Grote veranderingen kwamen er pas in de jaren 70. Toen de zwarte bevolking opkwam voor haar rechten, deden inheemse groepen dat ook. De bezetting in 1973 van Wounded Knee door leden van de American Indian Movement (AIM) bracht het onrecht dat de oorspronkelijke bevolking door de Amerikaanse overheid was aangedaan onder de aandacht van het bredere publiek. Met de Indian Self-Determination and Education Assistance Act kregen de stamgemeenschappen in 1975 eindelijk meer controle over hun eigen zaken, waaronder het onderwijs.