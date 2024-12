Krant: ruim 3100 inheemse kinderen gestorven in internaten VS

Meer dan achthonderd van de gestorven leerlingen waren begraven bij of in de buurt van de scholen die ze bezochten, wat onderstreept hoe in veel gevallen de lichamen van kinderen nooit werden teruggestuurd naar hun families of stammen, schrijft de krant. Uit de honderdduizenden onderzochte overheidsdocumenten zou ook blijken dat kinderen werden geslagen en hard werden gestraft als ze zich niet aan strikte regels hielden.

De doodsoorzaken omvatten infectieziekten, ondervoeding en ongelukken, blijkt uit documenten. Tientallen kinderen stierven onder verdachte omstandigheden en in sommige gevallen duidden de documenten op misbruik of mishandeling die mogelijk tot de dood van de inheemse kinderen leidde, aldus The Washington Post.

De scholen maakten deel uit van een uitgebreid systeem van meer dan vierhonderd faciliteiten die door de Amerikaanse overheid waren opgezet, sommige in samenwerking met kerken, religieuze ordes en missionaire groepen. Ze waren bedoeld voor de heropvoeding van indiaanse kinderen op Amerikaans grondgebied, inclusief Alaska en Hawaii.