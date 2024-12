AEX-index koerst af op vlak begin oudjaarsdag

Een sterke eindejaarsrally is dit jaar uitgebleven. Beleggers lijken daarentegen aan het einde van het positieve beursjaar wat winst te nemen. De AEX koerst af op een winst van bijna 11 procent in 2024. De Amsterdamse hoofdindex doet het daarmee beter dan het Europese gemiddelde. Zo koerst de STOXX 600, de index van de grootste Europese bedrijven, af op een jaarwinst van bijna 6 procent. Vooral Duitse bedrijven deden het goed in 2024 ondanks de worstelende Duitse economie en de problemen in de industrie. De DAX in Frankfurt won dit jaar bijna 19 procent.

Franse aandelen bleven achter, mede door de politieke onrust in het land. De CAC40-index in Parijs is dit jaar zo’n 2,8 procent gedaald. Europese aandelen deden het wel minder goed dan Amerikaanse aandelen. De S&P 500-index, de graadmeter van de grootste Amerikaanse ondernemingen, is in 2024 zo’n 25 procent gestegen.

De Aziatische beurzen gingen overwegend lager het jaar uit. De beurs in Shanghai zakte 1,5 procent, na een tegenvallende groei van de Chinese industrie in december. De Chinese hoofdindex won dit jaar ruim 13 procent en boekte daarmee voor het eerst in twee jaar winst. De Hang Seng-index in Hongkong sloot na een halve handelsdag 0,1 procent hoger en steeg dit jaar bijna 18 procent. Het was de eerste jaarwinst voor de Hongkongse beurs na vier verliesjaren op rij. In Japan en Zuid-Korea bleven de beurzen op oudjaarsdag dicht.

Op het Damrak kondigde Ebusco aan 102 voltijdbanen te schrappen als onderdeel van de eerder aangekondigde reorganisatie. Dat is ongeveer 16,5 procent van het totale aantal banen bij de elektrische bussenfabrikant. Topman Christian Schreyer sprak van een moeilijk, maar noodzakelijk besluit om de financiële prestaties te verbeteren.

De euro was 1,0403 dollar waard, tegen 1,0387 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 71,73 dollar. Brentolie steeg ook 1 procent in prijs, tot 74,69 dollar per vat.