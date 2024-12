Ahmed (58) nog vermist, nieuwe zoektocht zonder resultaat

De 58-jarige Ahmed is sinds maandag vermist. Hij heeft medicijnen nodig, onder meer tegen psychoses en diabetes. Hij is ook dementerend. De familie krijgt nog altijd veel meldingen over hem. Als daar duidelijke aanwijzingen bij zitten, wordt weer een gecoördineerde zoekactie op touw gezet, aldus de broer. De politie roept mensen in de buurt van Amersfoort op om hun camerabeelden te bekijken of Ahmed daarop te zien is.