Lonen omhoog, huren en verkeersboetes ook: dit verandert er in 2025

De Belastingdienst gaat voor het eerst in jaren de regels tegen schijnzelfstandigheid volledig handhaven. Werkgevers kunnen een naheffing krijgen als zij zzp’ers inschakelen voor werk dat in loondienst gedaan zou moeten worden. Op aandringen van de Tweede Kamer zullen hiervoor het komende jaar nog geen boetes worden uitgedeeld.

Inkomen

De meeste werkenden krijgen een hoger nettoloon. Dat komt vooral doordat er een extra belastingschijf bij komt. Ook gaat de arbeidskorting voor de inkomstenbelasting omhoog. Werknemers met een modaal brutoloon van 3588 euro per maand ontvangen vanaf januari 56 euro meer, heeft loonstrookverwerker ADP berekend. Het voordeel wordt voor mensen met een laag loon, die bijvoorbeeld parttime werken, deels tenietgedaan door een verlaging van de algemene heffingskorting.

Het wettelijk minimumloon stijgt mee met de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen en gaat van 13,68 euro naar 14,06 euro (bruto) per uur. Ook de aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW en de WIA, stijgen mee.

Gepensioneerden zien ook het aanvullend pensioen hoger uitpakken, doordat het laagste belastingtarief daalt van 19,07 naar 17,92 procent. De AOW-leeftijd blijft overigens 67 jaar. Pas in 2028 zal die met drie maanden verhoogd worden.

De maximale onbelaste dagvergoeding bij thuiswerken gaat van 2,35 naar 2,40 euro. De maximale onbelaste reiskostenvergoeding blijft 0,23 euro per kilometer. Wie met ontslag te maken krijgt, kan een transitievergoeding krijgen van maximaal 98.000 euro; dit was 94.000 euro.

Wonen

De maximale koopprijs voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie stijgt met 15.000 euro naar 450.000 euro. Daarbovenop mag de koper maximaal 27.000 euro aan energiebesparende maatregelen meefinancieren. De kosten van de NHG dalen van 0,6 naar 0,4 procent van het hypotheekbedrag.

De woningwaardegrens voor de eenmalige startersvrijstelling gaat eveneens met 15.000 euro omhoog naar 525.000 euro.

De inkomensgrenzen voor de toewijzing van een socialehuurwoning worden geïndexeerd naar 49.669 euro voor eenpersoonshuishoudens en 54.847 euro voor meerpersoonshuishoudens. De huren van deze woningen gaan overigens pas in juli omhoog, met maximaal 5 procent.

De huren in de vrije sector mogen vanaf januari al omhoog, met maximaal 4,1 procent. Voor de middenhuur geldt een maximale huurstijging van 7,7 procent.

Energie en isolatie

Huishoudens met een variabel energiecontract gaan vanaf 1 januari 2025 een nieuw tarief betalen. De prijzen voor stroom blijven volgens prijsvergelijkers gemiddeld gelijk aan 2024, al zijn er grote verschillen tussen de aanbieders. Gas wordt ongeveer 3 procent duurder.

De energiebelasting gaat omlaag. Dit bespaart huishoudens gemiddeld enkele tientjes op jaarbasis. Tevens gaat de korting op de energiebelasting omhoog, van 631,39 naar 635,19 euro.

Aan de andere kant gaan de netbeheerkosten met circa 11 procent omhoog. Volgens toezichthouder ACM is een gemiddeld huishouden daardoor ongeveer 60 euro per jaar duurder uit.

De subsidiehoogte voor lucht-waterwarmtepompen verandert. Het startbedrag gaat omlaag van 2100 naar 1250 euro. Het bedrag per kW gaat omhoog van 150 naar 225 euro. De bonus voor warmtepompen met energielabel A+++ gaat omlaag van € 225 naar € 200.

De subsidie voor glasisolatie gaat omhoog: voor tripleglas van 65,50 naar 111 euro en voor HR+±glas van 23 naar 25 euro per vierkante meter. Ook de subsidies voor spouwmuur-, gevel- en dakisolatie stijgen, met 1,25 euro per vierkante meter.

Zorg

De overheid voegt vier soorten vergoedingen toe aan de basisverzekering. Het gaat om vergoedingen voor oefentherapie voor mensen met ernstige reumatoïde artritis, oefentherapie voor mensen met COPD, revalidatie voor ouderen en de vergoeding voor het medicijn codeïne.

De basispremie voor de zorgverzekering stijgt met ongeveer 10 euro per maand. De hoogte van het eigen risico blijft 385 euro. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal 250 euro.

De eigen bijdrage voor Wmo-hulp van de gemeente gaat van 20,60 naar 21,00 euro per maand.

Gezin

Gezinnen met een inkomen tussen ongeveer 29.400 en 159.200 euro krijgen een groter deel van de kosten voor kinderopvang vergoed. Als voorbeeld: in 2024 kreeg een gezin met één kind op de opvang en een gezamenlijk inkomen van 45.000 euro 87,3 procent van de kosten tot de maximumuurprijs terug. In 2025 is dat 96 procent. Ook de uurprijs die vergoed wordt, gaat omhoog.

Het kindgebonden budget stijgt met maximaal 75 euro per kind.

De kinderbijslag wordt in lijn met de ontwikkeling van de consumentenprijzen verhoogd. Het hoogste bedrag, voor kinderen tussen 12 en 17 jaar, is 409,21 euro per kwartaal.

De vergoeding voor de verzorging van pleegkinderen gaat met 3,7 procent omhoog.

De bedragen voor alimentatie stijgen met 6,5 procent.

Auto

Het kabinet wil het vaste deel van de aanschafbelasting op personenauto’s (bpm) verhogen met ongeveer 200 euro. Afhankelijk van de inflatie past het kabinet dit bedrag nog aan. Ook wie een nieuwe elektrische auto koopt, gaat bpm betalen: 667 euro. De vrijstelling bpm voor bestelauto’s voor ondernemers wordt afgeschaft.

De aanschafsubsidie voor elektrische auto’s vervalt. Ook het voordeel in de wegenbelasting (mrb) wordt kleiner. Voor volledig elektrische auto’s gaat de mrb naar 25 procent van wat fossiele rijders betalen, voor plug-inhybrides stijgt die van 50 naar 75 procent.

De accijns op benzine, lpg en diesel verandert niet. Die blijft 0,79 euro per liter voor benzine, 0,52 euro voor diesel en 0,19 euro voor lpg.

Op drie stukken snelweg gaat uiterlijk in het tweede kwartaal de maximumsnelheid overdag omhoog naar 130 kilometer per uur.

De eerste veertien gemeenten voeren een zogeheten zero-emissiezone (ZE-zone) in om de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO 2 -uitstoot terug te dringen. Deze gemeenten weren eerst de meest vervuilende voertuigen.

Per 1 februari gaan de boetes voor verkeersovertredingen omhoog, in de meeste gevallen met een tientje. Niet handsfree bellen kost straks bijvoorbeeld 430 euro, door rood rijden 310 euro en het niet dragen van een autogordel 190 euro.

Wie niet met de auto maar met het openbaar vervoer reist, is in 2025 duurder uit. De prijs van het NS-treinkaartje gaat ruim 6 procent omhoog. Ook andere vervoerders rekenen enkele procenten extra.

Andere wijzigingen

De wettelijke rente wordt verlaagd van 7 procent naar 6 procent.

Oud-studenten die minimaal een jaar onder het leenstelsel studeerden en geen basisbeurs ontvingen, krijgen vanaf 2025 een tegemoetkoming. De bedragen voor de basisbeurs dalen, onder meer omdat de tijdelijke koopkrachtmaatregel is gestopt.

De prijs van een postzegel gaat van 1,14 naar 1,21 euro. Ook het versturen van brieven naar het buitenland wordt duurder.

Wie een nieuw paspoort of identiteitsbewijs aanvraagt, moet daarvoor meer betalen.