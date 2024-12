Ronnie Brunswijk: Bouterse stuurde me op 18 december foto’s

Begin jaren tachtig werkte Brunswijk als lijfwacht voor Bouterse. Daarna, van 1986 tot 1992, bond hij als leider van het Jungle Commando de strijd aan met het Nationaal Leger onder leiding van Bouterse. De Binnenlandse Oorlog eiste vele slachtoffers onder inwoners en militairen. Zo stierven in november 1986 zeker 39 bewoners van de leefgemeenschap Moiwana in Oost-Suriname nadat militairen het vuur op hen hadden geopend. In maart 1990 werden twee ongewapende lijfwachten van Brunswijk doodgeschoten in het kantoor van bevelhebber Bouterse toen Brunswijk daar op bezoek kwam.

Tussen 2010 en 2015 vormden Brunswijk en Bouterse samen een regering. Brunswijk met de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij en Bouterse met de Nationale Democratische Partij (NDP). Brunswijk werd na de verkiezingen van 2020 vicepresident in de regering van Chan Santokhi. Op 28 oktober bracht Brunswijk als waarnemend president een bezoek aan de drie veroordeelden in de rechtszaak over de Decembermoorden, die hun straf uitzitten. Dat zou hij hebben gedaan om na te gaan hoe het met hun gezondheid is, maar nabestaanden vonden dat ongepast.

Brunswijk condoleerde al eerder de familie van Bouterse en zei dat hij zeker naar de uitvaart gaat van zijn voormalige werkgever, rivaal en bondgenoot.