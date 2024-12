Dit was 2024 op RD.nl

In Japan eist een aardbeving op 1 januari tientallen mensenlevens. De schade is fors. Verder laten CBS-cijfers zien dat de bevolking met zo’n 140.000 mensen gegroeid is, tot 17,9 miljoen inwoners. Qua natuurlijke aanwas spant Urk de kroon.

Op RD.nl is er veel aandacht voor een gesprek tussen ds. Mulder en ds. Van Vlastuin over de Dordtse Leerregels. Daarnaast lezen veel mensen het verhaal van Maurits en Thirza, die samen met hun ouders een huis kochten.

In februari overlijdt Aleksej Navalny in een Russisch strafkamp. Verder kiest oud-premier Dries van Agt met zijn vrouw voor een zelfgekozen dood en belandde de kabinetsformatie in een impasse nadat Omtzigt wegliep uit onderhandelingen.

Op RD.nl wordt een verhaal over de familie Schot die naar Zweden emigreerde, veel gelezen. Daarnaast is er veel aandacht voor een Goudse boekhandel die gratis Bijbels uitdeelt naar aanleiding van een rouwadvertentie.

Terwijl de onderhandelingen voor een nieuw kabinet in maart weer verdergaan, lijkt in de Verenigde Staten een tweestrijd tussen Biden en Trump steeds waarschijnlijker. Het aantal kerkelijke gemeenten dat meer dan één kerkdienst belegt op Goede Vrijdag neemt toe, meldt het Reformatorisch Dagblad na onderzoek.

De politie pakt een waakster op bij een abortuskliniek. Verder is er op RD.nl veel aandacht voor Brussel, die de Europese defensie-industrie gaat klaarstomen voor oorlog.

Op zaterdag 13 april voert Iran een grote aanval uit op Israël. De Joodse staat weet vrijwel alle projectielen uit de lucht te schieten, en valt enkele dagen erna een Iraanse basis aan. Aan het eind van de maand viert de koning zijn verjaardag in Emmen.

Twintig jaar na dato blikken predikanten uit Putten terug op de scheuring van 2004. Verder zijn er spanningen in de CGK en schiet een Urker predikant een jongen te hulp die vlam vat tijdens koningsnacht.

Na maanden onderhandelen bereiken PVV, VVD, NSC en BBB op 16 mei een coalitieakkoord. Formateur Van Zwol gaat kijken naar de ministersploeg. Daarbij is de belangrijkste vraag: wie gaat dit kabinet leiden? Ronald Plasterk trekt zich halverwege de maand terug als kandidaat. Eind mei wordt Ruttes opvolger bekend: voormalig terrorismebestrijder Dick Schoof.

De enige refoschool in Hilversum maakt bekend haar deuren te sluiten. Daarnaast verhuist boer Arend Feenstra naar Rusland. Beide verhalen werden veel gelezen. Verder is er aandacht voor een gesprek tussen ds. P. van Ruitenburg en auteur Franca Treur.

Op 6 juni gaat Nederland naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Een paar dagen later is duidelijk dat de SGP haar zetel behoudt, in tegenstelling tot de ChristenUnie. Uit RD-onderzoek blijkt dat twee derde van de SGP-stemmers positief staat tegenover een nieuwe samenwerking met de CU.

Veel aandacht is er deze maand voor kanselruil. Een verhaal over waarom ds. Huijser en ds. De Groot regelmatig bij de ‘buren’ preken, wordt veel gelezen. Daarnaast wordt het vanaf 1 juli verboden om bepaalde huisdieren te houden. Een overzicht met alle verboden dieren krijgt veel aandacht.

Dinsdag 2 juli is het zover: kabinet-Schoof staat op het bordes van Paleis Huis ten Bosch. De maand wordt echter gedomineerd door de Amerikaanse politiek: op 13 juli overleeft Donald Trump een aanslag in Pennsylvania en op 21 juli trekt Biden zich terug. Hij steunt de kandidatuur van Kamala Harris.

De zomergesprekken van RDMagazine, onder andere met organist André Nieuwkoop en ds. A.T. Huijser, worden deze maand veel gelezen.

Op dinsdag 6 augustus stort een hotel in het Duitse Kröv in. Daarbij komen twee mensen om. Reddingswerkers halen zeven anderen, onder wie drie Urkers, levend onder het puin vandaan. Verder valt Oekraïne Rusland binnen en aanvaardt Harris de nominatie als presidentskandidaat voor de Democraten. Tijdens deze Democratische Conventie doet een vrachtwagen van Planned Parenthood veel stof opwaaien. De abortuskoepel biedt daar gratis abortussen aan.

Ook op RD.nl is er veel aandacht voor het ingestorte hotel in Kröv. Ook achtergronden bij dat verhaal, onder andere over waarom de inzamelingsactie aansloeg, worden veel gelezen.

In Libanon ontploffen dinsdag 17 september duizenden piepers. Een oorlog tussen Hezbollah en Israël lijkt onafwendbaar. Verder botsen Harris en Trump in een enerverend televisiedebat. Het blijkt achteraf het enige debat te zijn tussen de twee presidentskandidaten.

Een interview met ds. Moerkerken wordt deze maand veel gelezen. Verder was er veel aandacht voor een interview met Zihni Özdil en een verhaal over narcisme in de gereformeerde gezindte.

De maand oktober begint met een tweede aanval van Iran op Israël. Niet lang daarna weet Israël Hezbollahleider Hassan Nasrallah uit te schakelen. Verder staat de wereld op 7 oktober stil bij de aanslagen van Hamas, een jaar eerder.

In oktober is er op RD.nl veel aandacht voor Friese scholieren, die soms wel vier uur moeten reizen om naar school te gaan. Daarnaast doet het RD onderzoek naar een organisator achter christelijke concerten. Veel goede doelen blijven na concerten met een kater achter.

Na een enerverende campagne met onder andere moordaanslagen en een kandidaatswissel wint Trump op 5 november de Amerikaanse verkiezingen. Verder haalt Amsterdam wereldwijd het nieuws, als mensen in de hoofdstad jacht op Israëlische voetbalfans maken. Ook tekenen kerken en organisaties massaal protest aan tegen de zogeheten ‘zondagsschoolpolitie’.

Op RD.nl is er veel aandacht voor de serie onderzoeksverhalen over beschuldigingen rond een zendingswerker in Malawi. Daarnaast lezen veel mensen een tweeluik over een geloofsdiscussie in Staphorst. Ook een interview met Jan Siebelink wordt veel gelezen.

Begin december stort in Syrië het regime van president Bashar al-Assad ineen. Een opleving in de burgeroorlog doet zijn machtspositie verdampen. De burgeroorlog die zijn land al jaren teistert, laait op en binnen enkele dagen valt het regime. Israël reageert direct door militaire doelen in Syrië te bestoken. In Zuid-Korea overspeelt de president zijn hand als hij begin december de noodtoestand uitroept. Niet lang erna stemt het parlement hem weg.

Op RD.nl is er veel aandacht voor de Zweedse prinses Birgitta, die begin december overlijdt. Verder vindt er een explosie plaats in een woonwijk in Den Haag. Ook wordt een verhaal over desertie in het Russische leger veel gelezen.