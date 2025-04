Helmen, zakmessen en pistoolholsters: ontzamelaars nemen historische collectie marechaussee onder de loep

„Sommige objecten vallen al uit elkaar als je ze oppakt”, waarschuwt René Polfliet. De secretaris van Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee (SMK) is een van de vrijwilligers die alle spullen uitpakken, registreren en beoordelen. Een aantal uniformen en oude laarzen is aangetast door de tand des tijds. Een historische kolbak (berenmuts) heeft ook zijn beste tijd gehad.

Witte helmen, emblemen, baretten, pistoolholsters, militaire zakmessen. Honderden dozen vol marechausseemateriaal wachten op een nieuwe bestemming. „Van alles bewaren we de drie mooiste exemplaren. De rest mag weg”, licht Polfliet toe. „Schenkingen gaan niet terug naar de vorige bezitter. Het is immers aan ons gegeven. En wat we in bruikleen hebben gaat retour.” De ontzamelvrijwilligers staan iedere vrijdag in Buren paraat om de oude spullen te selecteren. Dit najaar moet het werk gereed zijn.

Nieuwe eigenaar van de collectie is Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD). „We hebben geen eigen museum meer, maar willen wel dat belangrijke stukken voor het nageslacht bewaard blijven. We hebben als kleine stichting niet de kennis en mogelijkheden om dat te doen. Daarom hadden we geen andere keuze dan onze collectie over te dragen aan een professionele organisatie als SKD. Waar zij geen belangstelling voor hebben, gaat naar andere musea of historische verenigingen”, vertelt Polfliet.

Het grootste gedeelte van het historische materiaal –ongeveer 90 procent– ligt opgeslagen bij het Nationaal Militair Museum. Op die plek is ook de vaste expositie van de Koninklijke Marechaussee (KMar). „Omdat er vooralsnog geen zicht is op een nieuw eigen museum en de spullen duurzaam en volgens de eisen van het Rijk bewaard moeten worden, gaat al het verdere nog bruikbare materiaal ook naar Soesterberg”, verduidelijkt de secretaris.

Maar uit het oog is niet uit het hart, als het aan Polfliet ligt. De overdracht van de collectie is volgens hem niet onvoorwaardelijk. Plannen om in de toekomst opnieuw een eigen museum te formeren, liggen er nog steeds. Ton Heerts, de huidige burgemeester van Apeldoorn en oud-opsporingsofficier van de KMar, zou dat ook wel zien zitten, zegt Han Busker, voorzitter van SMK. „ Dus als defensie de nieuwe eigenaar wordt van de marechausseecollectie, dan moet een nieuw marechausseemuseum daar in de toekomst wel gebruik van mogen maken.”